San Juan vivió una fiesta de música, baile y alegría con la participación de las hinchadas de todos los departamentos durante la coronación de las nuevas soberanas de los Adultos Mayores.

El acto estuvo encabezado por el vicegobernador Fabián Martín, acompañado por los ministros Carlos Platero (Familia y Desarrollo Humano) y Laura Palma (Gobierno), así como por el secretario de Promoción Social, Ramiro Pavone, y el Director de Políticas para el Adulto Mayor, Roberto Ochoa. También asistieron los intendentes Susana Laciar, de Capital, y Jorge Espejo, de Iglesia.

Las autoridades entregaron premios a las flamantes soberanas. (Foto gentileza)

La nueva reina es Silvia Mónica Maldonado, de 64 años, madre de dos hijos, quien representó al departamento de Capital. La virreina es Ramona de la Cruz Solar, de 84 años, separada, con 13 hijos, 34 nietos y 25 bisnietos, representante del departamento de Iglesia.

El evento destacó la participación activa de los adultos mayores, su entusiasmo y el espíritu comunitario que caracteriza a cada departamento de la provincia. La coronación buscó reconocer la trayectoria, vitalidad y aporte social de las personas mayores, al mismo tiempo que se promovió la inclusión y visibilidad de este grupo etario en la vida cultural y social de San Juan.