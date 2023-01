Avanzan las obras para que más sanjuaninos puedan contar con el servicio de gas natural en sus domicilios. En esta oportunidad, desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos abrieron la licitación para poder conectar a la red a los vecinos de la localidad de Médano de Oro. Según detallaron, estiman que unas 200 familias se vean beneficiadas.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Carlos Hollman, titular de la Dirección Provincial de Redes de Gas, explicó que el próximo 27 de febrero será la apertura de los sobres para conocer quien será la empresa encargada de llevar adelante la obra que permitirá incorporar a la zona de Médano de Oro a la red de gas natural de la provincia.

“Es una obra que servirá para desarrollar aún más la zona y favorecer el crecimiento poblacional. Sobre todo para los vecinos cercanos a la plaza principal y los barrios del IPV. Estimamos que se tratan de unas 200 familias aproximadamente”, detalló Hollman.

El funcionario contó que la obra inicial tiene un presupuesto de $80.000.000 y un plazo de obra de 12 meses. “Esperamos que en 2024 los vecinos ya cuenten con el servicio. Los trabajos no implicarán grandes complicaciones a diferencia de las obras cloacales. No excavamos en profundidad y no rompemos calzadas”, concluyó el director.