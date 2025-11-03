El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en la tarde de este domingo en la zona de la quebrada de Ranchillos y arroyo del Chacay, en Uspallata, tras una intensa búsqueda que se extendió por varios días. El hallazgo fue reportado por un grupo de personas que transitaba por el área y que inmediatamente notificó a la Comisaría 23 del departamento de Las Heras.

Según informó Gendarmería Nacional, los testigos indicaron que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y estaba ubicado a aproximadamente 90 minutos de caminata desde la entrada de la quebrada. El acceso al lugar del operativo se realizó por la Ruta Nacional 7, con la participación coordinada de personal policial, bomberos y equipos de rescate.

Las investigaciones permitieron establecer que la víctima sería Rubén Pombo, de 71 años, quien se encontraba desaparecido desde el pasado miércoles. Esta presunción se fundamentó en el hallazgo de una camioneta Volkswagen Amarok encontrada en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1.160, que contenía en su interior un certificado de discapacidad a nombre del hombre. Un familiar contactado por las autoridades confirmó la falta de comunicación con Pombo desde hace cuatro días.

El fiscal a cargo del caso ordenó la extracción del cuerpo y dispuso la realización de pericias por parte de Policía Científica, tanto en el cadáver como en el vehículo. Aunque no se observaron signos de violencia visibles, se realizará una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte, considerando el avanzado estado de descomposición en que se encontraban los restos.

El operativo de rescate y reconocimiento del área involucró a efectivos de la Comisaría 23°, la Unidad Policial de Rescate de Mendoza (Upram), Bomberos de la Policía de Mendoza, Guardia Urbana y la Patrulla de Rescate de Gendarmería Nacional, bajo la supervisión del comisario Mario Lucero. El cuerpo fue trasladado a la Comisaría 23° en las primeras horas de este lunes, donde continuarán las investigaciones correspondientes.