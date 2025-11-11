Alarma en Chimbas tras incendiarse acopio de cubiertas afuera de Federico Hnos

Un intenso incendio en una zona de Villa Mariano Moreno generó alarma en la mañana de este martes tras consumir un acopio de neumáticos fuera del predio de la empresa constructora Federico Hnos. Una densa columna de humo negro, visible a kilómetros de distancia, y un penetrante olor a quema de goma se extendieron por la zona, alertando a los residentes y movilizando a los cuerpos de emergencia.

El siniestro se produjo en un terreno lindante al callejón Blanco S/n, donde la empresa mencionada acopia cubiertas para su posterior disposición final. Según las primeras informaciones proporcionadas por las autoridades, el fuego no se originó dentro de las instalaciones industriales, sino en una pila de estos desechos ubicada en las afueras del perímetro de la compañía.

Al lugar acudieron de inmediato efectivos de Bomberos y de la Policía, quienes trabajaron para controlar las llamas y establecer un perímetro de seguridad. Las labores se centraron en extinguir el foco ígneo y prevenir su propagación, mientras se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar con exactitud las causas y responsabilidades del incendio.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas personales, aunque el impacto ambiental y la molestia ocasionada a la comunidad fueron significativos. Se espera que en las próximas horas se emita un informe más detallado sobre las consecuencias del siniestro.