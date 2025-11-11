La participación de Wanda Nara en el multitudinario show de Martín Cirio, conocido como “La Noche de Martina”, en el Movistar Arena generó polémica y críticas en redes sociales. La mediática se subió al escenario para interpretar su hit "Bad Bitch", pero la atención se desvió hacia la supuesta presencia de sus hijas menores en un evento con alto contenido para adultos.

La controversia se disparó cuando un periodista de espectáculos publicó un chat con una supuesta asistente, donde se mencionaba que Wanda había llevado a sus hijas al show, un ámbito que consideraban inadecuado para su edad.

Sin embargo, Yanina Latorre, quien también fue invitada y tuvo una destacada participación en el evento, salió a defender a Wanda Nara y desmentir categóricamente las versiones. "Yo estuve ahí. Lo desmiento totalmente", sentenció la panelista de LAM en su programa de radio, asegurando que los rumores eran falsos.

Latorre fue la voz autorizada que brindó los detalles del detrás de escena y cómo se manejó la situación con las menores. Según su testimonio, las hijas de Wanda Nara solo vieron un fragmento acotado de la performance de su madre y, en ningún momento, el contenido general del espectáculo de youtuber.

"Estaban con su niñera, las chicas solo la vieron aparecer a ella y cantar, nada más. No la dejaron ni ver el ensayo", detalló Yanina, agregando que las niñas estuvieron en el camarín junto a los hijos de Evangelina Anderson (también presente en el evento) mientras sus madres cumplían con sus compromisos artísticos.

La propia Wanda Nara, a través de sus redes sociales, ya había aclarado la situación de forma contundente: "Mis hijas solo vieron mi canción y estuvieron con amiguitas de su edad en mi camarín, donde no se escucha ni se ve nada", escribió, cerrando la puerta a las especulaciones sobre su rol como madre.

Más allá de la controversia, el show de Cirio fue el escenario de un inesperado encuentro entre dos figuras que han protagonizado intensos cruces mediáticos: Yanina Latorre y Wanda Nara. A pesar de que Wanda la mantiene bloqueada en redes sociales, el reencuentro se dio con total cordialidad.

"Wanda entiende todo. Te saluda, te charla, te habla. Es más viva que nadie", aseguró Latorre, relatando el abrazo que se dieron en el backstage y confirmando que la tensa relación pública no se traslada a la vida real. "Me abrazó, y yo creo que en el fondo me quiere", concluyó, dejando en claro que, a pesar de sus diferencias, ambas saben manejar el juego mediático.