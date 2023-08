¡Está listo! Jon Jones y sus palabras para Stipe Miocic, en la previa del UFC 295

En noviembre, Jon Jones defenderá su título de Peso Pesado de UFC contra Stipe Miocic. En el evento principal de UFC 295, ambos se verán las caras en el octágono más famoso del planeta . A los 41 años, y después de un descanso de 32 meses, los apostadores no le están dando muchas oportunidades a su rival, pero "Bonny" no está de acuerdo. De esa forma, en el podcast OverDogs, dejó varias frases interesantes.

"Siento que cuando llegas a un lugar en el que no sientes nada, probablemente sea el momento de dejarlo y probar algo diferente. A estas alturas, todavía me pongo muy nervioso. Tengo pesadillas con mis oponentes. Aproximadamente cada hora, Stipe Miocic pasa por mi mente. Se me pasará por la cabeza. Podría estar tomando una copa, lo que sea, se me pasa por la cabeza. Podría estar en el partido de voleibol de mi hijo y pensar en Stipe. Hay muchas cosas mentales involucradas que no creo que la gente se dé cuenta. Pero el objetivo es simplemente conquistar eso", destacó Jones.

Luego, Jon también comunicó: "Stipe tiene agallas. Tiene coraje. Él no es el luchador más joven, pero es un hombre. Ese es un hombre. Tampoco soy el más joven. En la época del deporte, estoy sobre la colina, eso es seguro. Especialmente en los deportes de combate. Stipe, es un tipo honorable, y sé que al final del día es un hombre, y sé que quiere esta pelea. Todos los demás piensan que está contra la pared y que esta es una situación de David y Goliat para él. No estoy de acuerdo".

Análisis de Jon Jones

"Creo que Stipe es un atleta muy capaz y creo que le debo a Stipe darle la oportunidad de pelear contra el mejor peleador de todos los tiempos. Y creo que Stipe me debe darme la oportunidad de pelear contra el mejor peso pesado de todos los tiempos. Creo que nos lo debemos el uno al otro. Siento que ambos sentiríamos que tenemos asuntos pendientes si no competimos entre nosotros. Entiendo dónde se encuentra Stipe, simplemente mucha gente lo ignora, y lo respeto aún más por entrenar duro. Sé que en su campo espera ganar, así que lo respeto", sostuvo el campeón de Peso Pesado de UFC.

Para cerrar, Jon Jones destacó: "En cuanto a estos peleadores más jóvenes, miro a tipos como Aspinall y a tipos como Sergei, amigo, son increíbles. No me malinterpretes, estos muchachos son increíbles. Están almidonando a la gente en la primera ronda. Pero a medida que envejezco, tengo que verlo como un negocio y no solo hablar por orgullo, tengo que hablar desde mi legado y como un negocio. Si los fanáticos incondicionales saben quiénes son estos tipos, eso es genial, pero al final del día, necesito pelear contra personas que entusiasmen al público en general, porque siempre habrá un nuevo desafío que será más joven que tú".