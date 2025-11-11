El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan informó que el próximo miércoles 12 de noviembre quedará acreditado en las cuentas de los docentes el pago correspondiente al beneficio de Conectividad San Juan, perteneciente al mes de octubre de 2025.

Este incentivo mensual, destinado a acompañar los gastos de conectividad de los trabajadores de la educación, estará disponible para su retiro mediante cajeros automáticos a partir de la fecha mencionada.

Publicidad

Se recuerda que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.