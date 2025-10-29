Estefi Berardi fue invitada como angelita al programa LAM (América Tv) este martes. Su regreso al estudio, años después de su salida, fue un momento de gran sinceridad, ya que confesó por qué prefirió no cruzarse al aire con Yanina Latorre.

Ante la consulta de Ángel de Brito sobre sus diferencias con Latorre, Berardi explicó en vivo su decisión de evitar encontrarse con quien fue su compañera tiempo atrás.

El conductor fue directo: "¿Vos no querías venir cuando esté Yanina acá en el programa?". Y Estefi Berardi no dudó en su respuesta, confirmando su solicitud: “Prefiero que no. ¿Por qué? Porque puedo elegir, y prefiero que no”.

La decisión de Berardi se enmarca en un enfrentamiento de larga data con Yanina Latorre. Cabe recordar que ambas están enfrentadas por una serie de conflictos profesionales y personales. Estos han incluido la divulgación de chats privados, acusaciones de mentiras y falta de profesionalismo, y una demanda legal iniciada por Berardi contra Latorre.

Cuando Pepe Ochoa le preguntó por el estado del juicio, la panelista remitió el tema a su representante legal: "No tengo ni idea, eso Martín Leguizamón, llamalo". De hecho, la Justicia determinó previamente el sobreseimiento de Yanina ante ese planteo de la panelista.

Al reflexionar sobre su vuelta al programa tras aquella salida años atrás, Estefi Berardi se sinceró: "Pensé que nunca iba a volver acá, la vida da muchas vueltas".

Días antes de la participación de Berardi, Yanina Latorre había restado importancia a la presencia de Estefi en el programa como invitada en su lugar. Con tono irónico, Latorre comentó sobre la situación: "Cero. Me encanta. Por lo menos es limpia. La voy a invitar a mi programa".