El centro de estética Santé lanzó una convocatoria para incorporar a su equipo de trabajo una recepcionista/secretaria, con el objetivo de fortalecer la atención al público y brindar un servicio de excelencia desde el primer contacto con los pacientes.

La búsqueda está orientada a personas organizadas, empáticas y con habilidades comerciales, que puedan desempeñarse en tareas administrativas y de gestión en el ámbito de la salud y la estética.

Publicidad

Entre los requisitos solicitados, se destaca:

Manejo fluido de herramientas digitales (Google Drive, Excel, AgendaPro o similares).

Conocimientos de obras sociales y prepagas.

Gestión administrativa de fichas médicas, consentimientos y antecedentes clínicos.

Manejo de caja.

Disponibilidad horaria de lunes a viernes de 14 a 18 horas, con la posibilidad de extender la jornada entre 1 y 2 horas de manera ocasional.

En cuanto a las condiciones laborales, Santé ofrece un sueldo según convenio, sumado a horas extras, bonos y comisiones por venta. Además, los empleados tendrán acceso a capacitaciones continuas en gestión y ventas, descuentos exclusivos en tratamientos, productos y cirugías, y la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en un entorno laboral cálido, humano y profesional.

Las personas interesadas en postularse deberán enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico fazhumana@gmail.com.