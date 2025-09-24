Provinciales > Empleo
Estética busca recepcionista/secretaria en San Juan
POR REDACCIÓN
El centro de estética Santé lanzó una convocatoria para incorporar a su equipo de trabajo una recepcionista/secretaria, con el objetivo de fortalecer la atención al público y brindar un servicio de excelencia desde el primer contacto con los pacientes.
La búsqueda está orientada a personas organizadas, empáticas y con habilidades comerciales, que puedan desempeñarse en tareas administrativas y de gestión en el ámbito de la salud y la estética.
Entre los requisitos solicitados, se destaca:
- Manejo fluido de herramientas digitales (Google Drive, Excel, AgendaPro o similares).
- Conocimientos de obras sociales y prepagas.
- Gestión administrativa de fichas médicas, consentimientos y antecedentes clínicos.
- Manejo de caja.
- Disponibilidad horaria de lunes a viernes de 14 a 18 horas, con la posibilidad de extender la jornada entre 1 y 2 horas de manera ocasional.
En cuanto a las condiciones laborales, Santé ofrece un sueldo según convenio, sumado a horas extras, bonos y comisiones por venta. Además, los empleados tendrán acceso a capacitaciones continuas en gestión y ventas, descuentos exclusivos en tratamientos, productos y cirugías, y la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en un entorno laboral cálido, humano y profesional.
Las personas interesadas en postularse deberán enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico fazhumana@gmail.com.
Las afirmaciones del expresidente estadounidense Donald Trump sobre un supuesto vínculo entre el uso de paracetamol en el embarazo y el autismo provocaron alarma internacional. Especialistas argentinos advierten que no existe evidencia concluyente que respalde esa relación y subrayan la complejidad multifactorial del autismo.
Diputados opositores resolvieron solicitar a la Justicia el uso de la fuerza pública para hacer comparecer a funcionarios que evitaron declarar en la Comisión $LIBRA. El mismo mecanismo podría aplicarse a Karina Milei, quien fue citada para el 30 de septiembre en el marco de la investigación por la criptomoneda que derivó en una estafa.