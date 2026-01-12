Un grupo de exempleados de la empresa de seguridad Hunter S.A. se manifestó este lunes en las puertas de la sede ubicada en calle Libertador, exigiendo el pago de las indemnizaciones correspondientes tras haber quedado sin trabajo. La situación afecta alrededor de 130 familias, según denunciaron los propios trabajadores. El conflicto se originó luego de que la empresa perdiera la licitación por los servicios en el Hospital Doctor Guillermo Rawson, la cual quedó en manos de la firma El Guardián.

El enojo de los damnificados se reflejó en la puerta de la empresa Hunter.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Enzo Maldonado, exempleado de la empresa, explicó la compleja situación que atraviesan: “Pensamos en venir a manifestarnos acá en la empresa para ver qué solución nos pueden brindar. Son 130 vigiladores que han quedado sin trabajo y no sabemos qué hacer porque estos tipos no quieren dar respuesta”.

Maldonado detalló algunos de los casos más críticos: “Una compañera que llevaba 16 años en la empresa fue recibida con un abogado y un escribano, y le hicieron una oferta de $8.500.000. Además, el pago del sueldo lo hicieron por cheque, cuando en teoría debían hacerlo en la cuenta de sueldo, que sería de aproximadamente $400.000 o $500.000. En general, nosotros estábamos cobrando $1.400.000 brutos al mes”.

Según el relato, la empresa está citando a los exempleados por pequeños grupos para ofrecerles liquidaciones parciales, y quienes no aceptan quedan sin respuesta: “Nos están citando por grupos de cinco o 10 personas. Obviamente, el que quiere firma, y el que no, no. No han informado nada oficialmente sobre el proceso”, afirmó Maldonado.

Respecto a la posibilidad de reincorporación en la nueva empresa que tomó los servicios de seguridad en el hospital, Maldonado señaló: “Tengo conocimiento que algunos chicos fueron retomados, pero no sabemos si han perdido los años de antigüedad que tenían en Hunter. No se ha hecho ninguna oferta formal desde la nueva empresa”.

El exempleado remarcó que su objetivo principal es recibir la indemnización completa que les corresponde: “Más allá de que nos hayan dejado sin trabajo, lo que estamos exigiendo es que nos paguen lo que nos corresponde. Si no, vamos a juicio directamente. Ellos no dan otra chance”.

La manifestación en la puerta de Hunter S.A. refleja la preocupación y la indignación de los trabajadores, quienes buscan que las autoridades y la empresa brinden soluciones a una situación que afecta económicamente a más de un centenar de familias.

El cambio de la empresa de seguridad en el Hospital Doctor Guillermo Rawson, concretado el 1 de enero, derivó en un conflicto laboral que afecta a alrededor de 130 trabajadores. La firma Hunter, que hasta ese momento prestaba el servicio en el principal centro de salud de la provincia, dio por finalizados los vínculos laborales tras perder la licitación y comunicó los despidos, argumentando una supuesta situación de quiebra para no afrontar el pago total de las indemnizaciones correspondientes.

Al tratarse de una situación entre privados, algunos trabajadores ya dialogan con la nueva firma encargada, El Guardián, para sumarse. Desde la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSA) señalaron que el proceso licitatorio se desarrolló con anterioridad y fue conocido por las empresas del sector. “La licitación se llevó adelante con la participación de varias firmas, de las cuales una resultó adjudicada por presentar un valor hora competitivo”, explicó a DIARIO HUARPE el delegado regional Pablo Abrego. Según indicó, el hospital avanzó con la empresa ganadora sin que Hunter notificara formalmente a los trabajadores sobre el resultado ni sobre la finalización del contrato.