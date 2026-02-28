El histórico entrenador Julio César Falcioni está a un paso de volver a la dirección técnica en el fútbol argentino, tras casi dos años sin cargo formal, con las conversaciones avanzadas para asumir como nuevo DT de Atlético Tucumán en la Liga Profesional de Fútbol.

La posibilidad tomó fuerza después de que la dirigencia del “Decano” decidiera dar por finalizado el ciclo de Hugo Colace tras una derrota 3-1 ante Belgrano, y comenzó una rápida búsqueda de reemplazo ante la urgencia de mejorar resultados.

Entre los candidatos evaluados estaba inicialmente Omar De Felippe, con pasos anteriores por el club, además de opciones como Cristian González y Daniel Oldrá, pero en las últimas horas el nombre de Falcioni se consolidó como la alternativa principal.

La dirigencia incluso mejoró la propuesta económica para convencer al DT y, según medios deportivos, las negociaciones podrían cerrarse próximamente con la firma del contrato, lo que significaría su regreso formal a un banquillo de Primera División.

Falcioni no dirige desde 2024, cuando concluyó su último ciclo en Club Atlético Banfield, club donde es considerado un referente histórico. Su vasta trayectoria incluye pasos por clubes como Vélez Sarsfield, Independiente, Colón, Gimnasia y Esgrima La Plata, Boca Juniors y Quilmes, entre otros.

De concretarse el acuerdo, el DT de 69 años asumiría en un momento clave para Atlético Tucumán, que busca enderezar su curso en el torneo y consolidar un proyecto competitivo. Las conversaciones continúan y no se descarta que en los próximos días se oficialice su llegada.