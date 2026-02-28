A partir de este sábado se espera un notable ascenso de temperaturas en distintas regiones del país, acompañado por el regreso de tormentas aisladas y generalizadas, algunas con potencial de ser fuertes o localmente severas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El incremento térmico afectará especialmente a las zonas norte y centro del país, donde se anticipan máximas elevadas para la época, mientras que el mapa de alertas del SMN ya muestra presencia de alerta amarilla por tormentas y lluvias en varias provincias.

Las provincias bajo advertencia incluyen sectores del sur y oeste de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, el sudeste de San Luis, centro de Mendoza, Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, entre otras, con probabilidad de fenómenos como actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas intensas de viento en períodos de tormenta.

Este aumento térmico coincide con condiciones típicas de fin de verano y comienzos de otoño, cuando la interacción entre masas cálidas y frías favorece la formación de inestabilidad atmosférica. El SMN advirtió que las precipitaciones podrían ocurrir de forma dispersa, aunque en algunos sectores concentrarse con mayor intensidad en lapsos cortos.

Frente a las condiciones meteorológicas adversas, autoridades y organismos de protección civil han recomendado adoptar medidas de precaución, como evitar actividades al aire libre durante tormentas fuertes, asegurar objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN.

La combinación de temperaturas más altas y tormentas eléctricas marca un cambio significativo en el patrón climático de los últimos días, que hasta ahora estuvo caracterizado por tiempo más estable. El fenómeno será seguido de cerca por servicios meteorológicos locales durante el fin de semana.