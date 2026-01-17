La muerte de Marikena Monti a los 82 años causó profunda conmoción en el ámbito artístico argentino. La confirmación del fallecimiento llegó este sábado por la mañana a través de Leonardo Cifelli, Secretario de Cultura de la Nación, quien destacó no solo el valor profesional de la artista, sino también el vínculo personal que lo unía a ella.

Cifelli la despidió con palabras cargadas de afecto: “Hoy despedimos a Marikena Monti con una tristeza inmensa. Se va una artista enorme, una voz imprescindible de la cultura argentina, una mujer que dejó una marca profunda en nuestra música y en nuestra manera de sentir el arte. Para mí, además de todo eso, fue una amiga. Alguien cercana, generosa y sensible. Gracias, Marikena, por tanto arte, tanta verdad. Hasta siempre”, expresó.

Publicidad

Nacida en Casilda en 1943, Monti comenzó su trayectoria en el Teatro Universitario Franco-Argentino a mediados de los años sesenta y se consolidó como experta en repertorio francés. Su paso por espacios emblemáticos como la Alianza Francesa y el Instituto Di Tella la convirtió en una figura central del café concert porteño, compartiendo escenario con destacados artistas y renovando la estética musical de la época.

Además de su faceta como cantante, Monti desarrolló una carrera constante en cine y televisión. Participó en películas icónicas como “La Mary” y brilló en programas televisivos populares como “Botica de Tango”. Su discografía, con títulos como “Libertad mi amor” y “Alfonsina hoy”, refleja su sensibilidad única y su capacidad para fusionar géneros con elegancia y profundidad, dejando un legado que permanecerá en la historia cultural del país.

Publicidad

Su muerte marca el cierre de un capítulo fundamental para la música y la actuación en Argentina, pero su influencia y su voz seguirán resonando en generaciones de artistas y espectadores que crecieron admirando su talento.