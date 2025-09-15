Un profundo dolor atraviesa a la familia de Gabriel Tomás Olivera Silva, un joven sanjuanino de 22 años que perdió la vida en la ciudad chilena de Vallenar, región de Atacama. El muchacho había decidido instalarse en ese país para dedicarse a la artesanía, oficio con el que sostenía su día a día vendiendo sus propias creaciones.

La tragedia ocurrió cuando Olivera se encontraba en una esquina junto a un amigo. En ese momento fueron abordados por un grupo de hombres con intenciones agresivas. De acuerdo con la investigación preliminar, el ataque estaba dirigido al acompañante, pero en medio del enfrentamiento Gabriel recibió una puñalada que le provocó la muerte.

La policía chilena desplegó un operativo y logró detener a seis personas, entre ellas el presunto autor del crimen. El caso continúa bajo investigación judicial en el vecino país.

Ante el difícil panorama, familiares y amigos lanzaron una campaña solidaria con el objetivo de reunir fondos para repatriar los restos del joven y brindarle una despedida en su provincia natal.

“Pedimos colaboración para poder traer el cuerpo de Gabriel, de tan solo 22 años, quien fue asesinado en Chile. Su familia necesita ayuda urgente para repatriarlo y despedirlo en su tierra como corresponde”, señala el mensaje que circula en redes sociales.

En el mismo pedido, allegados solicitaron respeto y empatía: “Les pedimos, de corazón, que no juzguen ni opinen sobre cuestiones que no conocen. Hoy lo importante es que Gabriel pueda descansar en paz junto a los suyos. Cada aporte, por pequeño que sea, significa mucho en este momento tan doloroso. Gracias por acompañar con respeto y solidaridad”.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias ludmicande14, a nombre de Ludmila Candela Olivera Silva, hermana menor del joven fallecido.