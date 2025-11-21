La Economía del Conocimiento sumó un espacio propio dentro del FNS Forum 2025, a través de una mesa redonda que reunió a autoridades y referentes del ecosistema nacional y provincial. El encuentro se desarrolló en el Centro Cultural Conte Grand, en paralelo a las Rondas de Negocios e Inversiones.

De la actividad participaron el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el subsecretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Santiago Pordelán; y el director federal del área, Emilio Brocco. También formaron parte representantes de la Red Federal de Economía del Conocimiento, Argencon y la Cámara Sanjuanina de Empresas de Tecnología de Información y Comunicaciones (Casetic).

La jornada se organizó en dos instancias. En la primera, los oradores realizaron breves exposiciones en las que detallaron las políticas nacionales en marcha, las tendencias del sector y los últimos indicadores de impacto. Entre los datos mencionados, se destacó que la Economía del Conocimiento se ha convertido en el tercer complejo exportador del país, con ingresos que rondan los 10.000 millones de dólares.

En la segunda parte, se llevó a cabo un panel abierto de preguntas y respuestas, que permitió el intercambio entre empresas, cámaras, organismos provinciales y representantes del ámbito nacional. La dinámica marcó un enfoque de trabajo colaborativo orientado a fortalecer el desarrollo del sector.

Como cierre, se acordó avanzar en una agenda conjunta entre Provincia y Nación, con el objetivo de potenciar las oportunidades de crecimiento y consolidación de esta industria en San Juan.