Horarios y grilla completa de la segunda noche de la FNS 2025
La Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2025, que se desarrolla del 20 al 23 de noviembre en el Estadio del Bicentenario de San Juan, celebra este viernes su segunda jornada, consagrada por completo al rock nacional. Tras la primera velada, la programación continúa con una grilla de artistas locales y consagrados a nivel país, encabezada por Estelares y Ciro y Los Persas.
La noche del rock en el escenario principal del estadio dará inicio a las 21:45 horas con la presentación de la banda local Kbsonia. El ritmo continuará a las 22:15 con Vía 66, seguida por una sucesión de artistas sanjuaninos como Walter Vilches, Mateo Pintor y un tributo a Fito Páez a cargo de Ale Segovia.
Posteriormente, a las 23:15, se presentará “Los Mentidores”, proyecto del reconocido productor y creador del Cosquín Rock, José Palazzo. El segmento estelar de la noche comenzará pasada la medianoche, con la actuación de la banda Estelares, programada desde las 00:10 horas. El grupo, conocido por éxitos que se han convertido en himnos generacionales como “Ella dijo”, “Un día perfecto” y “Melancolía”, ofrecerá un recorrido por su extenso y celebrado repertorio.
El cierre de la jornada rockera estará a cargo de Ciro y Los Persas, cuya presentación está prevista a partir de la 1:30 de la madrugada. La banda liderada por Andrés Ciro Martínez llega con un listado de temas que forman parte del ADN del rock argentino, incluyendo “Antes y después”, “Mirenla”, “Astros” y el emblemático “Qué lindo es”.
Múltiples escenarios y una amplia oferta musical
Más allá del escenario principal, la feria de la FNS despliega cinco espacios adicionales con propuestas para todos los gustos musicales. En el Escenario La Peña se presentarán artistas como Murga La Pericana y Holala, mientras que el Escenario Energético contará con las actuaciones de Free Khalo y Discobilly, entre otros. Por su parte, el Escenario Clásico ofrecerá un repertorio folclórico con artistas como Los Luceros De Jachal y Lechu García.
Para el público joven, el Espacio Joven albergará presentaciones de DJs, el grupo Ex Dealer y espectáculos como una Batalla Drag. Simultáneamente, el Paseo Federal estará dedicado a la representación cultural de todos los departamentos de San Juan, con música, danza y arte itinerante que mostrará la diversidad provincial.
Grilla completa
ESTADIO
Escenario principal
- 21:45: Kbsonia
- 22:10:Vía 66
- 22:35:Walter Vilches | Mateo Pintor
- 22:50:Ale Segovia “Tributo a Paez”
- 23:15:”Los Mentidores” De José Palazzo
- 00:10:Estelares
- 01:30:Ciro Y Los Persas
FERIA
Escenario La Peña
- 20:00:La Divina
- 20:35:Leda Del Reves
- 21:10:Dúo Wampem
- 21:45:Franco Aparici
- 22:20;Mara Diaz
- 22:55:D´sures
- 23:30:Giselle Aldeco
- 00:05:Murga La Pericana
- 00:40:Holala
- 01:15:Nueva Banda
- 01:50:Flavia Gomez
- 02:25:Leo Jorquera
- 03:00:Ta Copao
Escenario Energético
- 20:00:Dosis
- 20:35:Cuerda Floja
- 21:10:Mely Desgens
- 21:45:De La Lora
- 22:20:Ekiss
- 22:55:Gipsy
- 23:30:Carla & The Hipsters
- 00:05:Ana Laura Paroldi full band
- 00:40:Free Khalo
- 01:15:Pauli Figueroa
- 01:50:Discobilly
- 02:25:Sawabona
- 03:00:Marzio Full Band
Escenario Clásico
- 20:00:Materia Prima
- 20:35:Adrian Cuevas
- 21:10:Eco Colonieros
- 21:45:Dúo Herencia
- 22:20:De Buena Cepa
- 22:55:Los Románticos Iracundos
- 23:30:Paola Hascher
- 00:05:Noelia Cantos
- 00:40:Jonatan Vera Trio
- 01:15:Lechu García
- 01:50:Los Luceros De Jachal
- 02:25:Dúo Diaz Heredia
- 03:00:Tres Para Cuyo
Espacio Joven
- 20:00:Movimiento Tren
- 21:00:Templo Del Pop
- 22:00:Dj Ranking
- 23:00:Groovy Cats
- 00:00:Espectáculos: Batalla Drag, Indestructibles 2.0, Shadows
- 01:00:Ex Dealer
- 02:30:Cierre
Paseo Federal
- 20:00:Paseo Federal: Trivia Departamental
- 20:10:Música & Danza: 25 De Mayo
- 20:45:Música & Danza: Valle Fértil
- 21:20:Arte Itinerante: “Las Brujas Del Villicum Y El Sombrerito”
- 21:35:Música & Danza: Sarmiento
- 22:10:Artistas Itinerantes: Intervención Clown
- 22:20:Música: Jáchal
- 22:40:Música & Danza: Albardón
- 23:00:Música & Danza: Capital
- 23:20:Música: Santa Lucia
- 23:40:Música & Danza: Pocito
- 00:00:Música & Danza: Calingasta
- 00:20:Música & Danza: San Martin
- 00:40:Música & Danza: 9 De Julio
- 01:00:Música & Danza: Zonda
- 01:20:Música & Danza: Iglesia
- 01:40:Música & Danza: Caucete
