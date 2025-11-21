La Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2025, que se desarrolla del 20 al 23 de noviembre en el Estadio del Bicentenario de San Juan, celebra este viernes su segunda jornada, consagrada por completo al rock nacional. Tras la primera velada, la programación continúa con una grilla de artistas locales y consagrados a nivel país, encabezada por Estelares y Ciro y Los Persas.

La noche del rock en el escenario principal del estadio dará inicio a las 21:45 horas con la presentación de la banda local Kbsonia. El ritmo continuará a las 22:15 con Vía 66, seguida por una sucesión de artistas sanjuaninos como Walter Vilches, Mateo Pintor y un tributo a Fito Páez a cargo de Ale Segovia.

Publicidad

Posteriormente, a las 23:15, se presentará “Los Mentidores”, proyecto del reconocido productor y creador del Cosquín Rock, José Palazzo. El segmento estelar de la noche comenzará pasada la medianoche, con la actuación de la banda Estelares, programada desde las 00:10 horas. El grupo, conocido por éxitos que se han convertido en himnos generacionales como “Ella dijo”, “Un día perfecto” y “Melancolía”, ofrecerá un recorrido por su extenso y celebrado repertorio.

El cierre de la jornada rockera estará a cargo de Ciro y Los Persas, cuya presentación está prevista a partir de la 1:30 de la madrugada. La banda liderada por Andrés Ciro Martínez llega con un listado de temas que forman parte del ADN del rock argentino, incluyendo “Antes y después”, “Mirenla”, “Astros” y el emblemático “Qué lindo es”.

Publicidad

Múltiples escenarios y una amplia oferta musical

Más allá del escenario principal, la feria de la FNS despliega cinco espacios adicionales con propuestas para todos los gustos musicales. En el Escenario La Peña se presentarán artistas como Murga La Pericana y Holala, mientras que el Escenario Energético contará con las actuaciones de Free Khalo y Discobilly, entre otros. Por su parte, el Escenario Clásico ofrecerá un repertorio folclórico con artistas como Los Luceros De Jachal y Lechu García.

Para el público joven, el Espacio Joven albergará presentaciones de DJs, el grupo Ex Dealer y espectáculos como una Batalla Drag. Simultáneamente, el Paseo Federal estará dedicado a la representación cultural de todos los departamentos de San Juan, con música, danza y arte itinerante que mostrará la diversidad provincial.

Publicidad

Grilla completa

ESTADIO

Escenario principal

21:45: Kbsonia

22:10:Vía 66

22:35:Walter Vilches | Mateo Pintor

22:50:Ale Segovia “Tributo a Paez”

23:15:”Los Mentidores” De José Palazzo

00:10:Estelares

01:30:Ciro Y Los Persas

FERIA

Escenario La Peña

20:00:La Divina

20:35:Leda Del Reves

21:10:Dúo Wampem

21:45:Franco Aparici

22:20;Mara Diaz

22:55:D´sures

23:30:Giselle Aldeco

00:05:Murga La Pericana

00:40:Holala

01:15:Nueva Banda

01:50:Flavia Gomez

02:25:Leo Jorquera

03:00:Ta Copao

Escenario Energético

20:00:Dosis

20:35:Cuerda Floja

21:10:Mely Desgens

21:45:De La Lora

22:20:Ekiss

22:55:Gipsy

23:30:Carla & The Hipsters

00:05:Ana Laura Paroldi full band

00:40:Free Khalo

01:15:Pauli Figueroa

01:50:Discobilly

02:25:Sawabona

03:00:Marzio Full Band

Escenario Clásico

20:00:Materia Prima

20:35:Adrian Cuevas

21:10:Eco Colonieros

21:45:Dúo Herencia

22:20:De Buena Cepa

22:55:Los Románticos Iracundos

23:30:Paola Hascher

00:05:Noelia Cantos

00:40:Jonatan Vera Trio

01:15:Lechu García

01:50:Los Luceros De Jachal

02:25:Dúo Diaz Heredia

03:00:Tres Para Cuyo

Espacio Joven

20:00:Movimiento Tren

21:00:Templo Del Pop

22:00:Dj Ranking

23:00:Groovy Cats

00:00:Espectáculos: Batalla Drag, Indestructibles 2.0, Shadows

01:00:Ex Dealer

02:30:Cierre

Paseo Federal