Fiesta Nacional del Sol 2025: cómo inscribirse al casting de artistas
La Fiesta Nacional del Sol 2025 abrió la inscripción para el casting de artistas que serán parte del show central en el Velódromo y de las presentaciones itinerantes. La convocatoria estará habilitada desde este 25 de septiembre hasta el 2 de octubre en la página oficial .
El lema de esta edición será “San Juan, Mi Tierra Querida”, el mismo que en 2024. El espectáculo principal se repetirá cada jornada en el Velódromo y se sumarán presentaciones en diferentes espacios.
El llamado está dirigido a artistas mayores de 18 años que cuenten con disponibilidad durante octubre y noviembre para ensayos y funciones. Se buscan perfiles en danza contemporánea, folklore, teatro, mimo, clown, estatuas vivientes, artes circenses (como malabares, zancos, globología y burbujas), además de percusionistas e intérpretes de instrumentos de viento para ensamble.
El casting presencial se desarrollará los días 3, 4 y 5 de octubre en el Auditorio Juan Victoria, en horarios definidos por la organización una vez realizada la inscripción.
En total, se seleccionarán más de 300 artistas. Los resultados se darán a conocer la semana posterior a las audiciones.