La actriz China Suárez se posiciona nuevamente en el centro de la atención mediática con un proyecto que trasciende el ámbito actoral: el lanzamiento de su propia línea de maquillaje. La noticia surgió a pocos días de su próximo viaje a Turquía y desató gran repercusión en redes sociales, especialmente por la coincidencia con un emprendimiento similar de Wanda Nara, figura con quien mantiene una rivalidad pública conocida como el Wandagate.

La primicia fue dada a conocer por Vicky Braier, popularmente conocida como Juariu, panelista del programa Cortá por Lozano (Telefe). A través de sus historias de Instagram, Juariu compartió detalles sobre la marca que la China Suárez prepara, adelantando que el nombre no sería “China Cosmetics” sino otro con un significado más profundo.

El nombre elegido para esta línea de cosméticos es Mitsumori, un término japonés que, según la investigación de Juariu apoyada en ChatGPT, significa “presupuesto” o “estimación”. En Japón, pedir un mitsumori implica solicitar una cotización o cálculo de costos. Sin embargo, esta palabra tiene también un vínculo personal para la actriz: corresponde al apellido materno de María Eugenia Suárez, madre de la China, quien forma parte de la comunidad nikkei en Argentina.

Este detalle revela la intención de la actriz de conectar su nuevo emprendimiento con su propia historia y herencia cultural japonesa, alejándose así de una simple marca comercial para aportar un significado auténtico y personal al nombre.

El anuncio se da en un momento en que el entorno mediático está dominado por la polémica conocida como Wandagate, y la comparación con Wanda Nara —quien años atrás incursionó en el mundo de la cosmética con su propia marca— no tardó en aparecer en redes sociales. Los usuarios no tardaron en generar debates, memes y cuestionamientos sobre la originalidad y la identidad de la nueva línea de maquillaje de Suárez.

A pesar del ruido digital y las críticas, la China Suárez mantiene silencio respecto a las polémicas y continúa trabajando en la concreción de su proyecto, que promete convertirse en uno de los temas destacados del año en el espectáculo y la industria de la belleza.

Este nuevo capítulo del duelo mediático entre Suárez y Wanda Nara confirma que cada movimiento de una de las figuras provoca reacciones inmediatas en la otra, manteniendo la atención del público y los medios. Entre emprendimientos cosméticos, raíces familiares y controversias digitales, la exCasi Ángeles vuelve a ser protagonista de la escena pública y de las tendencias en redes sociales.