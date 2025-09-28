Ingrid Grudke decidió dar un giro importante en su vida personal y profesional al emprender un viaje de dos meses a Japón con la intención de estudiar japonés y profundizar en la cultura que siempre la ha fascinado.

Tras atravesar un período de intensa exposición mediática por su separación de Martín Colantonio, la modelo optó por distanciarse del ámbito local para enfocarse en proyectos personales. Tokio será el escenario donde buscará nuevos desafíos y aprendizajes.

En sus redes sociales, Grudke compartió su entusiasmo: “Me voy a Japón, a conocer esa maravillosa cultura y a aprender un poco el idioma. Voy de cero. Es una cultura que me intriga mucho y me gusta conocerla”. Además, reveló que no estará sola en esta aventura, ya que su sobrina la acompañará, compartiendo el interés por la cultura japonesa y el cosplay.

Antes de partir, la modelo mostró los preparativos en Instagram, donde destacó el trabajo previo para organizar compromisos laborales y su equipaje, que incluyó elementos típicos como el mate y una camiseta argentina. “Estuve a mil trabajando, acomodando cosas y los compromisos que tengo con las marcas, porque viajo a Japón por dos meses a estudiar”, explicó.

Grudke contó que esta oportunidad surgió de manera inesperada y que su motivación principal es el deseo de superarse y vivir una experiencia diferente. “Surgió y siempre me gusta desafiarme, así que me voy a estudiar el idioma, que es tan distinto y opuesto a lo que somos nosotros. Voy a tratar de aprender algo, aunque sea para el saludo. Es una excusa para hacer algo distinto y conocer una cultura diferente”, afirmó.

Su itinerario incluye escalas en San Pablo y Boston, con un largo viaje que implica una diferencia horaria de 12 horas con respecto a Argentina. Antes de abordar, la modelo se despidió de sus seguidores con un mensaje lleno de energía: “Ya estoy en modo Japón. No me extrañen mucho. Gracias por tantos buenos mensajes”.

Durante su estadía en Tokio, la modelo fue sorprendida por la influencer Brenda Caretto, quien compartió en Instagram un video del encuentro. Caretto expresó: “KE?! Hoy conocí a @ingridgrudke en Tokio y me cayó demasiado biennn Gracias por regalarme tu tiempoooo”. En el video, se aprecia la buena onda y humildad de Grudke, quien se dirigía a una clase de japonés, y la breve entrevista donde habló sobre su reciente separación.

Este cruce entre ambas figuras generó gran repercusión entre seguidores y colegas, quienes celebraron la cercanía y sencillez de la reconocida modelo obereña en un contexto tan lejano a su entorno habitual.