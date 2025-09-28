Recientemente, Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, fue sometido a una operación por una lesión grave en los ligamentos cruzados. La familia se mantuvo unida y acompañó al joven futbolista en todo momento durante este proceso delicado.

Wanda Nara fue quien compartió la noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales, expresando su apoyo incondicional: “Mi bomber está bien, toda la familia está acá, acompañándolo. Gracias River Plate y a todo su equipo de médicos por cuidarlo tanto. Acá estaré siempre con vos mi vida. Mamá te ama”, escribió junto a una imagen donde aparece junto a su ex pareja Maxi López.

En otra publicación, la mediática mostró una fotografía de Valentino en la cancha y reflexionó sobre la situación: “Te rompiste haciendo lo que amás, es una enseñanza más, volveremos más fuertes”. De esta forma, transmitió un mensaje de fortaleza y esperanza para la recuperación de su hijo.

Por su parte, Valentino también se expresó públicamente tras la operación. Compartió una foto caminando en el campo de juego y escribió: “El fútbol me enseñó a levantarme siempre, y esta vez no será distinto”, demostrando una actitud positiva y decidida frente al desafío que enfrenta.

Las publicaciones recibieron numerosos comentarios de apoyo, destacándose los mensajes de Evangelina Anderson y de la abuela de Valentino, Nora Colosimo. Sin embargo, el mensaje más emotivo fue el de Wanda Nara, que reafirmó su compromiso y amor hacia su hijo: “Somos muchos acompañándote, siempre te voy a cuidar, te amo mucho mi amor. Volveremos pronto más fuertes”.

Ahora, Valentino deberá afrontar un período de varios meses de descanso y rehabilitación antes de poder regresar a las canchas, con el respaldo de su familia y seguidores.