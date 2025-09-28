El domingo 28 de septiembre de 2025 fue una jornada cargada de emotividad para la familia Yankelevich y para todos quienes mantienen vivo el recuerdo de Romina Yan. Se cumplieron 15 años desde el fallecimiento de la actriz, hija de Gustavo Yankelevich y Cris Morena, y el homenaje se extendió desde su círculo íntimo hasta sus seguidores más fieles.

Uno de los gestos más sentidos fue protagonizado por Valentín, hijo de Romina y Darío Giordano, quien eligió las redes sociales para compartir una imagen que conmovió profundamente. La fotografía, tomada en la infancia de Valentín, lo muestra junto a sus hermanos Tomás y Azul, y a una Romina sonriente y radiante, que sostiene a la más pequeña en sus brazos. La escena transcurre en un parque temático decorado con luces navideñas, reflejando un ambiente festivo y familiar.

Publicidad

En la imagen, Tomás y Valentín posan con los brazos abiertos y expresiones de alegría desbordante, mientras Romina observa con ternura y Azul completa la escena con su inocencia. Este recuerdo visual sintetiza la calidez, el amor y la complicidad que marcaron aquellos momentos.

El aniversario no fue una fecha cualquiera para Valentín, quien ya había demostrado su sensibilidad al recordar a su madre el 5 de septiembre, día en que Romina hubiera cumplido 51 años. En aquella oportunidad, el joven piloto escribió: “Hoy es otro año que no podemos festejar con vos, pero igualmente te festejamos todos los días”. Además, expresó con honestidad: “Es una sensación muy rara sentirte tan presente, pero al mismo tiempo saber que no podemos festejar mis victorias ni que me levantes en mis derrotas. Así y todo me siento un superhéroe al tener a alguien tan poderosa cuidándome y dándome fuerzas desde el otro plano. Eternamente gracias Mami. Te amo”.

Publicidad

Este año, el recuerdo de Romina estuvo teñido por un dolor reciente para la familia: el fallecimiento de Mila, sobrina de Romina y hija de Tomás Yankelevich, ocurrida en julio tras un accidente náutico a sus siete años. La ausencia de ambas se hizo sentir en el homenaje, que también fue compartido por Cris Morena.

Cris publicó un video íntimo y conmovedor que inició con un corazón palpitando y su voz cálida: “La vida es un segundo. Y en honor a las dos, las vivo a pleno y con todo. Gracias por estar en mi alma siempre, en cada instante de mi vida. Las amo, Ro y Mila. Están en mí. Juntas podemos volar mejor. Mamá Tití”. Las imágenes repasaron momentos de Romina y Mila al ritmo de “Volar Mejor”, canción emblemática de Chiquititas y uno de los mayores legados artísticos de Romina.

Publicidad

En sus palabras, Cris reflejó la profunda conexión con ambas: “Ro y Mila: hoy 28 me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro, hija querida desde mi deseo más profundo, y Mila, chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno. Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias. Descubrí que tengo mi corazón al 1000% y elijo cada día vivir en amor en el presente. Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor. Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas…”.

Así, la familia Yankelevich convirtió la ausencia en homenaje y la tristeza en un encuentro que fortalece la memoria y el amor. Cada palabra y cada imagen compartida se transformaron en un abrazo colectivo que sostiene el vínculo indestructible con Romina, más allá del tiempo y la distancia.