Valentín Yan rindió homenaje a Romina en el 15º aniversario de su fallecimiento

El 28 de septiembre de 2025 se cumplieron 15 años de la muerte de Romina Yan. Su hijo Valentín compartió un emotivo recuerdo en redes sociales, acompañado por las palabras de Cris Morena y la memoria colectiva de la familia Yankelevich.

Hace 3 horas
La familia Yankelevich convirtió la ausencia en homenaje. Foto: Gentileza.

El domingo 28 de septiembre de 2025 fue una jornada cargada de emotividad para la familia Yankelevich y para todos quienes mantienen vivo el recuerdo de Romina Yan. Se cumplieron 15 años desde el fallecimiento de la actriz, hija de Gustavo Yankelevich y Cris Morena, y el homenaje se extendió desde su círculo íntimo hasta sus seguidores más fieles.

Uno de los gestos más sentidos fue protagonizado por Valentín, hijo de Romina y Darío Giordano, quien eligió las redes sociales para compartir una imagen que conmovió profundamente. La fotografía, tomada en la infancia de Valentín, lo muestra junto a sus hermanos Tomás y Azul, y a una Romina sonriente y radiante, que sostiene a la más pequeña en sus brazos. La escena transcurre en un parque temático decorado con luces navideñas, reflejando un ambiente festivo y familiar.

En la imagen, Tomás y Valentín posan con los brazos abiertos y expresiones de alegría desbordante, mientras Romina observa con ternura y Azul completa la escena con su inocencia. Este recuerdo visual sintetiza la calidez, el amor y la complicidad que marcaron aquellos momentos.

El aniversario no fue una fecha cualquiera para Valentín, quien ya había demostrado su sensibilidad al recordar a su madre el 5 de septiembre, día en que Romina hubiera cumplido 51 años. En aquella oportunidad, el joven piloto escribió: “Hoy es otro año que no podemos festejar con vos, pero igualmente te festejamos todos los días”. Además, expresó con honestidad: “Es una sensación muy rara sentirte tan presente, pero al mismo tiempo saber que no podemos festejar mis victorias ni que me levantes en mis derrotas. Así y todo me siento un superhéroe al tener a alguien tan poderosa cuidándome y dándome fuerzas desde el otro plano. Eternamente gracias Mami. Te amo”.

Este año, el recuerdo de Romina estuvo teñido por un dolor reciente para la familia: el fallecimiento de Mila, sobrina de Romina y hija de Tomás Yankelevich, ocurrida en julio tras un accidente náutico a sus siete años. La ausencia de ambas se hizo sentir en el homenaje, que también fue compartido por Cris Morena.

Cris publicó un video íntimo y conmovedor que inició con un corazón palpitando y su voz cálida: “La vida es un segundo. Y en honor a las dos, las vivo a pleno y con todo. Gracias por estar en mi alma siempre, en cada instante de mi vida. Las amo, Ro y Mila. Están en mí. Juntas podemos volar mejor. Mamá Tití”. Las imágenes repasaron momentos de Romina y Mila al ritmo de “Volar Mejor”, canción emblemática de Chiquititas y uno de los mayores legados artísticos de Romina.

En sus palabras, Cris reflejó la profunda conexión con ambas: “Ro y Mila: hoy 28 me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro, hija querida desde mi deseo más profundo, y Mila, chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno. Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias. Descubrí que tengo mi corazón al 1000% y elijo cada día vivir en amor en el presente. Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor. Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas…”.

Así, la familia Yankelevich convirtió la ausencia en homenaje y la tristeza en un encuentro que fortalece la memoria y el amor. Cada palabra y cada imagen compartida se transformaron en un abrazo colectivo que sostiene el vínculo indestructible con Romina, más allá del tiempo y la distancia.

