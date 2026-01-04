Desde su programa "La Mañana con Moria", la diva lanzó duras críticas contra Zaira Nara y Pampita tras la confirmación del romance de la modelo con el polista francés Robert Strom.

La controversia se profundizó luego de que el periodista Gustavo Méndez, en la pantalla de elTrece, identificara a la jurado de "Los ocho escalones" como la responsable de unir a la pareja. Al respecto, Méndez afirmó: "Todas las cámaras persiguen a Zaira. La celestina de todo esto fue Pampita".

La conexión surge porque Martín Pepa, actual pareja de Carolina Ardohain, es amigo íntimo de Facundo Pieres, ex de Zaira. Ante este panorama, Moria Casán disparó con su estilo habitual: “Cómo les gusta la billetera. Huelen una billetera y van”.

Además, la One hizo referencia a una conversación previa entre las modelos en el streaming de DGO y cuestionó: “Yo no entiendo. ¿Le dice que le va a buscar a alguien que se merezca y viene por el bolsillo? ¿Cómo hace todo el tiempo para encontrar un multimillonario?”.

Finalmente, Méndez reveló que esta situación afectó el vínculo con Pieres, quien buscaba retomar su relación con la menor de las Nara. Según el periodista: “Él sabía que Facundo quería volver con Zaira, pero igual Pampita fue y le presentó a Robert”.