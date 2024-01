Ilia Topuria quiere retirar a Alex Volkanovski: se cruzaron en redes

Ilia Topuria se prepara para hacer historia en UFC 298, con la mira puesta en su sueño de encabezar un evento de UFC en España. A sus 26 años, el invicto español (14-0) aspira a colgarse el título en la categoría de Peso Pluma, lo que acercaría aún más la realización de su anhelado sueño. El enfrentamiento clave se llevará a cabo en Los Ángeles el próximo mes, donde desafiará al campeón actual Alexander Volkanovski.

"Tengo a Brad Riddell, quien obviamente es un gran compañero de entrenamiento en general, pero estilísticamente también es un muy buen boxeador. Creo que puede simular a Ilia. Creo, para ser honesto, que puede darme muchos más problemas que los que me dará Ilia. Eso no es criticar a Ilia, solo demuestra lo bueno que es Brad", reconoció Topuria en su canal de YouTube.

Además, Ilia también aprovechó para decir: "Brad ha tenido cientos de combates de kickboxing y un montón de combates de boxeo, por lo que también es un tipo fuerte, poderoso y fornido. Me estoy tomando esta pelea en serio. Me estoy tomando a Ilia en serio. Él cree que es el hombre, veamos si lo es. Estoy listo para la mejor versión que aparecerá el 17 de febrero. Veamos qué tenemos reservado".

"Estaré listo de cualquier manera. Veo que tiene confianza. Es un joven confiado y arrogante. A ver si lo trae porque yo lo voy a hacer. No puedo esperar para mostrarle los niveles", mencionó el espectacular peleador español. En su cuenta de X, el "Matador" sostuvo: "¡Si crees que alguien puede imitarme, eso significa que tu última pelea te ha dejado efectos duraderos!".

Cruce en redes

"Te noquearé en el primer asalto. Eres viejo, es hora de jubilarte. Es hora de seguir adelante y dar paso a la nueva era de Topuria", agregó luego Ilia Topuria en las redes. Ante eso, Alex Volkanovski respondió: "He visto muchas cosas en mi juego, creo que estoy en mi mejor momento. Le mostraré a este joven que hay niveles y que yo soy el rey de esta división y que él no me quitará nada. Voy por ese 0".