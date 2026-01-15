Inauguró el Infinito Water Park: precios, atracciones y todo sobre el nuevo parque acuático de Córdoba

Con una inversión cercana a los 40 millones de dólares, inauguró este jueves Infinito Water Park, un nuevo megaparque acuático ubicado en la ciudad de Córdoba, en la intersección de la avenida Circunvalación y la autopista Córdoba–Rosario. El complejo, que abrió sus puertas al público general en plena temporada estival, ocupa 13 hectáreas y tiene una capacidad operativa para 7.000 personas en simultáneo.

Este desarrollo es la primera etapa del proyecto Infinito Open, que en el futuro prevé expandirse hasta las 36 hectáreas, con planes que incluyen un estadio para espectáculos y un hotel. En su fase actual, el parque genera alrededor de 500 empleos directos y 1.300 indirectos, con una proyección de recibir 450.000 visitantes durante la temporada de verano.

Atracciones y características

El parque ofrece más de 50 atracciones acuáticas diseñadas para todas las edades. Entre las instalaciones más destacadas se encuentran:

Una piscina de olas artificiales con capacidad para 2.500 personas y un volumen de aproximadamente 3,5 millones de litros de agua.

Más de 30 toboganes de diferentes alturas y niveles de dificultad.

Un río lento de 500 metros de extensión.

Áreas recreativas específicas para niños y adolescentes.

Además de las zonas acuáticas, el predio incluye un centro comercial a cielo abierto con locales gastronómicos y de servicios, que funciona de manera integrada al recorrido. El parque cuenta con sistemas de filtrado y tratamiento de agua que operan de forma continua.

Precios y horarios

El acceso al parque se rige por un esquema tarifario diferenciado según el día de la semana y el tipo de pase:

Pase Acqua Fun (acceso general): Lunes a jueves: $71.999 para adultos | $59.000 para menores. Viernes a domingo: $99.000 para adultos | $79.000 para menores.

Pase Acqua Plus (incluye estacionamiento y opciones gastronómicas): Lunes a jueves: $99.000 para adultos | $79.000 para menores. Viernes a domingo: $115.000 para adultos.



El ingreso es gratuito para niños menores de 4 años. Las entradas se comercializan a través de plataformas digitales. El horario de funcionamiento es de 9:30 a 19:00 horas, todos los días.