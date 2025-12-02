Una tragedia sacude a la Villa Medalla Milagrosa en La Bebida, Rivadavia, luego de que una familia de tres hermanos perdiera la totalidad de sus bienes a causa de un voraz incendio. Los damnificados, identificados como los hermanos Gutiérrez, residían en el domicilio de estructuras de adobe y cañas por cerca de seis años.

Las víctimas son una mujer de 30 años que trabaja como cuidadora de enfermos, un hombre de 32 años que es empleado municipal y también realiza changas, y una joven de 18 años que se encuentra actualmente desempleada.

El siniestro se desató mientras los hermanos estaban durmiendo. Afortunadamente, se dieron cuenta a tiempo del peligro y lograron salir de la casa sin sufrir ningún tipo de lesión. Sin embargo, el fuego no dio tregua, destruyendo todo a su alrededor y dejando a las estructuras completamente devastadas.

El fuego, que se habría iniciado en un sommier dentro de una de las habitaciones y se propagó rápidamente a un ropero, destruyó la totalidad de sus pertenencias. Luego del siniestro, la situación de los hermanos es crítica, pues no les quedó nada.

Ante la magnitud de la destrucción y las circunstancias del hecho, los hermanos creen que podría haber sido intencional debido a un conflicto vecinal previo. Por ello, realizaron una denuncia ante la Policía. Señalaron que formalizaron una denuncia en la Central de Policía.