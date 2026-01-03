El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) cambió la forma de medir la inflación oficial en Argentina a partir de este 2 de enero, con una actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que incorpora una canasta más representativa de los patrones de gasto actuales.

Aunque el nuevo sistema ya está en marcha, los datos que se publicarán el 13 de enero (correspondientes a la inflación de diciembre de 2025) se calcularán con la metodología anterior. El primer IPC con la nueva medición será el publicado el 11 de febrero, con los datos de enero de 2026.

La principal transformación radica en adaptar el cálculo del IPC a la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017–2018, sustituyendo la referencia anterior que estaba basada en datos de 2004–2005. Además, el índice adoptará estándares internacionales de clasificación COICOP 2018 y ampliará la canasta de bienes y servicios, pasando de 12 a 13 divisiones de consumo que reflejan mejor los hábitos actuales de gasto.

Los cambios implican una mayor cantidad de precios monitoreados, que pasará de unos 320.000 a alrededor de 500.000 ítems mensuales, y una recolección de datos más digitalizada. Esto busca mejorar la precisión y representatividad del indicador, incorporando rubros que antes estaban menos ponderados o directamente no se contemplaban, como servicios de telefonía, acceso a Internet y plataformas de streaming, entre otros.

La reconfiguración también modifica las ponderaciones de los distintos grupos de consumo: mientras que algunos, como alimentos y bebidas, reducen su peso relativo, otros sectores como transporte, comunicaciones y servicios ganan más protagonismo dentro del cálculo global del IPC.

Desde el organismo destacaron que la actualización metodológica (anunciada en septiembre de 2025) responde a la necesidad de alinear la medición oficial con la realidad del consumo actual, lo que, según especialistas, puede modificar la interpretación de la evolución de precios mes a mes y facilitar comparaciones interanuales más consistentes.

Este cambio se produce en un contexto de debate continuo sobre estadísticas oficiales y percepción pública de la inflación, y llega cuando se esperan cifras de inflación anual en niveles más bajos en los últimos años tras un fuerte descenso en 2025.