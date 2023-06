¡Infernal! Hora, cartelera y cómo ver el UFC Jacksonville del sábado 24 de junio

Este sábado 24 de junio, se llevará a cabo el UFC Jacksonville, con batallas espectaculares para los fanáticos. El evento se desarrollará en el VyStar Veterans Memorial Arena de Florida, con público. En el mismo, Josh Emmett e Ilia Topuria buscarán una oportunidad para ser el contendiente número 1 del título de Peso Pluma, prometiendo una verdadera guerra para los seguidores de las MMA.

En total, serán 14 las contiendas para disfrutar, y se espera que arriben cerca de 15 mil fanáticos para disfrutar de una velada espectacular. En la estelar del UFC Jacksonville, el estadounidense Josh Emmett se medirá con el español invicto, Ilia Topuria. Este será un duelo a cinco rounds, en donde cualquiera de los dos podría terminar las cosas antes de tiempo y por la vía del sueño.

Con el objetivo de alcanzar la gloria en Peso Pluma, el español Ilia Topuria quiere noquear al estadounidense Josh Emmett, en una batalla sin títulos en juego, pero con una enorme expectativa. Este será el combate estelar del UFC Jacksonville. El americano llega tras una derrota, mientras que el europeo continúa invicto y en un nivel insuperable, con 13 triunfos en la misma cantidad de presentaciones.

Cartelera del UFC Jacksonville

Estelares

Peso Pluma: Josh Emmett vs. Ilia Topuria.

Peso Mosca Femenino: Amanda Ribas vs. Maycee Barber.

Peso Medio: Cody Brundage vs. Sedriques Dumas.

Peso Pluma: David Onama vs. Gabriel Santos.

Peso Medio: Brendan Allen vs. Bruno Silva.

Preliminares

Peso Welter: Neil Magny vs. Philip Rowe.

Peso Mosca: Zhalgas Zhumagulov vs. Joshua Van.

Peso Pesado: Austen Lane vs. Justin Tafa.

Peso Welter: Randy Brown vs. Wellington Turman.

Peso Ligero: Mateusz Rębecki vs. Loik Radzhabov.

Peso Paja Femenino: Tabatha Ricci vs. Gillian Robertson.

Peso Ligero: Trevor Peek vs. Jose Mariscal.

Peso Pluma: Jamall Emmers vs. Jack Jenkins.

Peso Mosca: Tatsuro Taira vs. Kleydson Rodrigues.

Horarios

Estelares

15:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 16:00 horas de Argentina y Uruguay; 14:00 horas Perú, Ecuador y Colombia; 13:00 horas de México; 21:00 horas de España.

Preliminares

11:30 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 12:30 horas de Argentina y Uruguay; 10:30 horas Perú, Ecuador y Colombia; 9:30 horas de México; 17:30 horas de España.

Transmisión

No está demás resaltar que, todas aquellas personas que quieran ver lo que suceda en el UFC Fight Night: Emmett vs. Topuria, podrán hacerlo mediante diferentes plataformas. De acuerdo con el territorio de cada espectador, es dónde tendrán que ingresar. En Latinoamérica, la cartelera será transmitida por ESPN, excepto en México, Argentina y Chile. En dichos países, Fox Sports hará lo propio. En cuanto al streaming, Star + y UFC Fight Pass mostrarán las peleas.