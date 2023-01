Las últimas precipitaciones que causaron graves complicaciones en algunos departamentos, no solo afectaron rutas y viviendas, sino también, por la intensa actividad eléctrica, muchas familias sufrieron la pérdida de algunos de sus artefactos electrónicos. Desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) informaron que ya se registró una suba en las denuncias de usuarios y esperan que continúen llegando.

“En general, en época estival los reclamos se incrementan por la sobrecarga de las líneas de servicio y algunas lluvias características de la fecha, pero puntualmente con las últimas tormentas, en particular la de la semana pasada, la fuerte cantidad de actividad eléctrica, provocaron que recibiéramos un mayor número de denuncias”, dijo a DIARIO HUARPE, Roberto Ferrero, vicepresidente de EPRE.

El referente explicó que desde el organismo cuentan con un plan de contingencia para estas situaciones especiales, en donde se trabaja con la georreferenciación de instituciones de suma importancia, tales como hospitales y comisarias. “De esta manera nosotros podemos trabajar de manera inmediata para pedir el restablecimiento del servicio”.

Según detalló Ferrero, con la lluvia del pasado 27 de enero, se registraron un total aproximado de 20.000 usuarios que se quedaron sin servicio de energía eléctrica. “Es un número significativo la cantidad de personas que sufrieron cortes de luz”.

En cuanto a la posibilidad de una sanción contra Energía San Juan, el representante del organismo, explicó que se realiza un informe semestral donde hay un límite de contingencias y horas donde un usuario puede permanecer sin luz. "Si registramos un exceso de 6 contingencias y 6 horas, cabe la sanción. Pero también la empresa puede apelar a que se trata de un hecho de fuerza mayor, y se lo exime de la multa".

El vicepresidente explicó que en los próximos días y teniendo en cuenta la alta cifra, esperan que se sumen más usuarios presentando reclamos. “Seguramente en los próximos días se va a registrar un incremento en las denuncias”, concluyó.

Inicio de denuncia

Roberto Ferrero invitó a todos los usuarios que se hayan visto afectados, a realizar la denuncia correspondiente por el EPRE. “Es importante que las personas hagan el reclamo correspondiente y que guarden la factura emitida por un técnico autorizado para constatar el desperfecto y de esta manera se reintegre el costo de la reparación”.

Los damnificados, según detalló Ferrero, podrán acercarse de manera presencial por las oficinas del EPRE de 7 a 16.30 de lunes a viernes, o por cualquiera de las redes sociales de la dependencia pública. “Es un trámite muy sencillo donde solo se tiene que llenar un formulario”.

Por otro lado, también manifestó que en caso de no poder o no elegir la opción de reparar de manera particular el artefacto, el vicepresidente explicó que personal de Energía San Juan visita el domicilio y constata la rotura del electrodoméstico y se inicia el proceso para la reparación del mismo.