La adopción global del iPhone 17 ha superado las expectativas iniciales, con niveles de preventa que superan los registrados el año anterior. Este arranque sólido refleja que muchos usuarios con dispositivos antiguos están considerando renovar su tecnología con este nuevo lanzamiento.

Una de las mejoras más destacadas del iPhone 17 es la eliminación de la capacidad básica de almacenamiento de 128 GB, que había sido criticada por ser insuficiente. Ahora, el modelo base ofrece 256 GB manteniendo el precio inicial de US$829, lo que representa una mejora muy esperada que aumenta el atractivo del dispositivo.

Al comparar el iPhone 17 con su predecesor inmediato, el iPhone 16, se observan varias diferencias importantes. Aunque el diseño exterior conserva muchas similitudes, la pantalla del nuevo modelo crece a 6,3 pulgadas gracias a bordes más delgados, frente a las 6,1 pulgadas del iPhone 16. Además, la frecuencia de actualización mejora notablemente de 60 Hz a 120 Hz, proporcionando una experiencia visual más fluida, junto con una pantalla siempre encendida y un recubrimiento antirreflejo que reduce el deslumbramiento en exteriores.

En cuanto a la cámara, ambos modelos cuentan con un sensor principal de 48 megapíxeles, pero el iPhone 17 eleva la ultra gran angular a 48 megapíxeles desde los 12 megapíxeles del iPhone 16, y la cámara frontal aumenta su resolución de 12 a 18 megapíxeles. Además, el nuevo teléfono incorpora un botón exclusivo para control de cámara y funciones como Center Stage y Dual Capture, que permiten ajustar automáticamente las selfies entre vertical y horizontal, y grabar simultáneamente con las cámaras frontal y trasera. Estas funciones no estarán disponibles para el iPhone 16, incluso tras la actualización a iOS 26.

La autonomía también mejora en el iPhone 17, con ocho horas más de reproducción de vídeo en comparación con el iPhone 16. En pruebas de streaming, la batería del iPhone 17 descendió al 89% tras tres horas, frente al 86% del modelo anterior. La carga rápida también se optimiza, aumentando la potencia máxima de 25 a 40 vatios, lo que acelera significativamente el tiempo de recarga.

Respecto al iPhone 15, el iPhone 17 mantiene la cámara principal de 48 megapíxeles y la pantalla de 6,1 pulgadas, pero amplía la superficie útil a 6,3 pulgadas por bordes más finos y eleva la resolución de la cámara ultra gran angular. El modelo 15 no incluye el botón Action personalizable, presente en el iPhone 17 junto con el botón de control de cámara. La función Dynamic Island se conserva en ambas generaciones para mostrar alertas y actividades en la parte superior de la pantalla, mientras que la autonomía del iPhone 17 ofrece un par de horas adicionales de reproducción de vídeo.

Una diferencia notable es que el iPhone 17 incorpora funciones avanzadas basadas en Apple Intelligence, como edición de texto e imagen y traducción en tiempo real durante llamadas y mensajes, características que el iPhone 15 solo ofrece en sus versiones Pro.

Finalmente, la comparación con el iPhone 14 revela cambios técnicos significativos. El iPhone 17 abandona el puerto Lightning para adoptar el estándar USB-C, lo que mejora la compatibilidad con otros dispositivos. Además, la función Dynamic Island, ausente en el iPhone 14 salvo en las versiones Pro, está disponible en el iPhone 17 para mostrar información relevante de forma instantánea.

Las cámaras del iPhone 17 alcanzan los 48 megapíxeles en todos sus sensores y la frontal aumenta a 18 megapíxeles, con la función Center Stage para ajustar automáticamente la orientación de las selfies. Además, características como la eSIM y la conectividad satelital se mantienen vigentes en ambos modelos.