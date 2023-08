La inseguridad en el Colegio Secundario Antonio de la Torre, ubicado en el medio del Barrio La Estación, en Rawson, es un tema de no parar. Varias madres, quienes decidieron no dar sus nombres completos debido al temor a represalias, relataron a DIARIO HUARPE cómo es ir a la escuela para sus hijos, con el temor de no volver a sus casas. Los ladrones han avanzado en su modus operandi y ya no van solo con armas blancas a asaltarlos, sino que usan armas de fuego para amenazar a los menores que van a la escuela. Eso no es todo, sino que también en la estrategia de robo, el grupo de ladrones, que son mayores y menores de edad, mandan a los más chicos, menores de 18 años a realizar los ataques, debido a que solo recibirán un llamado de atención y no pueden ser detenidos.

Roxana, una de las madres, comentó una situación que vivió su sobrina y por la cual quedó traumatizada al punto de no asistir más al colegio por temor a que se vuelva a repetir el episodio. A la salida del colegio, la niña fue arrastrada y pateada para robarle su teléfono celular y ante la negativa de dárselo, la golpearon y arrastraron por varios metros más. Hoy en día, no concurre a la escuela por temor a que le suceda lo mismo. Este es uno de los casos que ocurren en las inmediaciones de la institución, pese a pesar de estar ubicada al lado de la Unidad Motorizada N.º.2, de la Policía de San Juan.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El caso que vivió esta pequeña es similar al de Morena Domínguez, la nena asesinada en Lanús, provincia de Buenos Aires, a la entrada del colegio solo para robarle el celular. Si bien este hecho sucedió a kilómetros de distancia, las similitudes del caso encendieron la preocupación en las madres de los chicos sanjuaninos. “Nuestros hijos son asaltados todos los días, ¿Están esperando otro caso como el de Morena?”, aseveró una de las mamás.

“Por el caso de Morena decidí esos días no mandar a mis niños a la escuela, porque estuve muy mal y todos los días viendo la noticia. No quiero llegar a eso, no quiero que esperen a que pase algo así para que hagan algo”, dijo preocupada Betty, una de las mamás.

En este sentido, relató un crudo hecho que le tocó vivir. Momentos en que dejaba a su hija en la escuela, vio a lo que ella creía que eran una parejita, pero nada más lejos de la realidad. "Dejé a mi hija y cuando me iba retirando, vi un chico que se acercó a una chica que yo pensé que era su pareja, pero no, la había apuñalado. La chica le entregó el celular y estuvo descompuesta. Fui hasta la Motorizada y no salió nadie. La única respuesta que me dieron fue que tenía que ir a la Comisaría 6°".

Este fue otro de los estremecedores relatos que contaron las madres, quienes deciden acompañar hasta la puerta del colegio a sus hijos para darles un mínimo resguardo, ya que ellas mismas comentan que también sufren los asaltos. Las madres aseguran que estos hechos son perpetrados por un grupo de chicos, que en su mayoría, estiman, son menores de edad y que incluso están identificados por la Policía de San Juan, sin embargo, según comentan las mismas madres, estos no pueden hacerles nada debido a justamente su minoría de edad.

Por otra parte, desde la Secretaría de Seguridad dieron una primera respuesta ante el reclamo de las madres, pero esta no ha sido suficiente acusan las madres de los alumnos. La primera medida que tomaron fue poner guardia y custodias de uniformados, tanto en las entradas como en las salidas, pero en estos últimos días esto se ha reducido y las denunciantes comentaron que los agresores llegan a amenazar incluso a los mismos policías.

Publicidad

A pesar de la primera medida tomada para resguardar la seguridad de los jóvenes, que fue poner custodia policial en el ingreso del establecimiento, hoy en día se cumple solamente con un uniformado en el horario de ingreso y luego los más pequeños están a la deriva, ya que en la tarde funcionan los primeros, segundos y terceros años. Es por esto que las madres siguen reclamando por más seguridad, pese a que incluso las han amenazado a ellas y sus familias por parte de los malhechores para que cesen con el pedido de seguridad. Las madres se muestran firmes ante esta postura y esperan una pronta respuesta.