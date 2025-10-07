El presidente Javier Milei encabezó hoy una caminata en el centro de Mar del Plata, en medio de manifestaciones a favor y en contra de su gobierno, como parte de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre. La jornada comenzó con la inauguración de una planta industrial en el Parque Industrial General Savio, donde destacó la inversión de más de 350 millones de dólares y su impacto en la ciudad.

La caminata partió desde la esquina de Güemes y Avellaneda, uno de los puntos más tradicionales de la ciudad balnearia. Allí se concentró una gran cantidad de vecinos, militantes de La Libertad Avanza y manifestantes que expresaron su desacuerdo con la gestión nacional. La seguridad estuvo a cargo de Gendarmería Nacional y la Policía local.

Durante el recorrido, Milei se subió al techo de una camioneta para dirigirse a sus seguidores a través de un megáfono. “No desconocemos lo duro de la situación, tenemos claro que hay que seguir esforzándose, por eso les pido que no aflojen, estamos a mitad de camino y es determinante lo que ocurra este 26 de octubre”, afirmó el presidente, llamando al apoyo para sus candidatos.

El candidato a diputado Diego Santilli acompañó la caminata, aunque su oficialización como cabeza de lista aún depende de la aprobación de la justicia electoral. El presidente también respondió a un vecino que lo increpó desde un balcón con la frase que se viralizó: “Tranquilo, igual te estoy arreglando la vida”.

En paralelo, se desarrollaron protestas de vecinos y grupos que cuestionan las políticas de ajuste implementadas desde el inicio de la gestión de Milei. La jornada concluyó con la presencia de militantes, vecinos y medios locales registrando la actividad en un clima de tensión y expectativa por la cercanía de las elecciones.