Julieta Poggio se cansó de los comentarios sobre su pareja y decidió responder "sin filtro" a Sabrina Rojas por las polémicas declaraciones que la conductora de Pasó en América hizo sobre su novio, Fabri Maida. La actriz visitó el streaming Bondi y fue contundente al expresar su opinión, "tildando a Rojas de ‘anticuada’".

La controversia surgió a raíz de la relación abierta que Julieta Poggio mantiene con Maida. Cuando circularon rumores de que Poggio había sido vista cerca de Martín Salwe en la fiesta de los Martín Fierro, la noticia no sorprendió. Sin embargo, la opinión de Sabrina Rojas sobre la pareja desató la polémica.

Rojas había manifestado su crítica con frases como: "Ese chico, si no es bisexual, pega en el palo". Además, la conductora hizo comentarios sobre el aspecto de Maida: "Tiene las cejas más depiladas que ella y la boca hecha. ¡Qué rara esa pareja!”. Rojas incluso añadió: “Yo creo que ella flasheó con vos porque en vos vio masculinidad, inteligencia y chamuyo”, refiriéndose a un tercero.

Las declaraciones de Rojas no pasaron desapercibidas para Julieta Poggio, quien decidió responder "con firmeza": “Me parece que su comentario fue bastante anticuado”.

La ex Gran Hermano criticó el tono de los comentarios de Rojas, señalando que los dijo "como si fuera un insulto, como si depilarse las cejas o ser gay fuera algo malo”. Finalmente, Julieta Poggio cerró su descargo con una pregunta retórica: "si yo quisiera salir con un chico bisexual o gay, ¿cuál es el problema?”.