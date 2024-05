Karina Milei, hermana del presidente de la Nación Javier Milei y secretaria de Presidencia, utilizó su cuenta de la red social X por segunda vez para lanzarle una feroz chicana al reconocido actor Pablo Echarri. La actitud ocurrió luego de la revelación del artista sobre sus ahorros.

“Vinieron a sostener el saneamiento de la ‘economía’ con el ahorro de los argentinos. Esto es algo que habían dicho. Cambio dólares, porque es la única forma que tenemos para ahorrar en la Argentina”, cuestionó y develó la pareja de Nancy Dupláa en declaraciones televisivas.

Por este motivo, la funcionaria del Gobierno lo criticó por X y lanzó una consulta fulminante: “Pablo Echarri, ¿vos me estás diciendo que estás gastando dólares que has comprado en el gobierno KK, cuando había controles y a quien lo hacía lo perseguían por fugar dólares?”.

En ese sentido, cuestionó las medidas del Gobierno anterior al de su hermano y el respaldo incondicional de Echarri a la gestión: “Además, seguro los comprabas al oficial, así te llevabas el subsidio... ¡Viva la libertad carajo!”.

Echarri confesó que vende dólares para llegar a fin de mes

“Los aumentos han sido siderales. Me impactan profundamente. No hay una economía más allá de la que uno pueda tener un ahorro o que tenga un trabajo sostenido”, remarcó el actor y sostuvo: “Digo esto y es para la gente que piensa que yo vengo a defender las políticas culturales porque yo me exhibo del Instituto Nacional del Teatro”.

En diálogo con C5N, detalló cuáles son sus labores para afrontar la crisis: “Tengo un trabajo sostenido, soy productor, actor, me sigo subiendo a las tablas. Soy gestor cultural en SAGAI. De alguna manera no es a mí a quien más me va a impactar esta crisis, más allá de que me impacta y fuertemente”.