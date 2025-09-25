La concejal caucetera Marina Poblete se plantó firmemente en su banca, desautorizando la maniobra del partido Bloquista y reafirmó su pertenencia al bloque oficialista. A diferencia de lo ocurrido en Valle Fértil, donde una legisladora departamento ya formó su bloque unipersonal bloquista, Poblete aseguró que se mantendrá fiel a su actual espacio.

Poblete fue contundente sobre su futuro político inmediato y su compromiso en el Concejo Deliberante: "Continúo a la par de Romina Rosas y voy a continuar, porque soy muy leal y tengo mis principios muy marcados”, dijo en radio Light. De esta manera, la concejal dejó en claro que su banca no será utilizada para una estrategia de fractura opositora. Además, apuntó a quienes buscan obligarla a tomar otro camino: "Yo no soy como ciertas personas que se olvidan de un montón de cosas. Yo he trabajado dentro del bloque oficialista, sigo trabajando y voy a continuar hasta el último día de gestión, me mantengo en ese bloque”.

"Yo tengo un compromiso y lo voy a seguir sosteniendo. Yo estoy acompañando a la intendenta de Caucete," aseveró la concejal. Con estas palabras, la bloquista puso punto final a las especulaciones sobre su continuidad y la posibilidad de formar una bancada propia. "En ningún momento no están mis planes hacer un bloque aparte, como dicen, en absoluto."

La concejal no solo se diferenció de la estrategia de la cúpula bloquista, sino que también expuso la falta de comunicación con su presidente partidario, Luis Rueda. Poblete refirió que la información sobre las decisiones clave, como la alianza con el orreguismo, le llegaba por vía indirecta. "Nunca habló Luis Rueda conmigo. Siempre él dio notas y yo me enteraba a través de los medios de las cosas que él decía, pero nunca habló”.

La edil de Caucete también reveló que la decisión de Rueda de sellar el acuerdo no contó con el aval unánime de las bases de su partido a nivel departamental. El presidente del Partido Bloquista había solicitado la firma de los convencionales para autorizar el frente. Sin embargo, en Caucete, de los tres convencionales existentes, "solo firmó uno que es el que responde a Graciela Caselles, los otros dos que son parte de mi equipo no lo hicieron." Los referentes bloquistas cauceteros decidieron no participar de la autorización argumentando que "siempre nos dejan de lado" en las decisiones importantes.

La situación de Poblete se contrapone directamente a lo que sucedió en Valle Fértil, donde la concejal Mónica Rivero ya formalizó la separación del bloque oficialista para conformar la nueva bancada Bloquista. La postura de la edil caucetera subraya una resistencia interna dentro del Bloquismo, cuyos representantes electos a nivel municipal no parecen dispuestos a seguir la línea de la alianza provincial encabezada por Rueda.