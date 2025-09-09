Huarpe Deportivo
La estrella de Boca que recibió una millonaria oferta para jugar en el extranjero
Por Mauro Cannizzo Hace 2 horas
El mercado de pases se mueve de manera silenciosa para Boca Juniors, que sin haber registrado altas, podría concretar una salida inesperada. El volante Kevin Zenón, quien perdió protagonismo en el plantel de Miguel Ángel Russo, es el principal objetivo del CSKA de Rusia. A pesar de que la ventana de transferencias en la mayoría de los mercados está cerrada, las negociaciones con los rusos continúan, generando expectativa sobre el posible destino del jugador.
Si bien no se han revelado cifras oficiales, trascendió que la directiva del Xeneize, encabezada por Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado, evaluó una propuesta del club moscovita. La exigencia de Boca rondaría los 10 millones de dólares, la mitad de la cláusula de rescisión del jugador. El club de la Ribera posee el 80% de los derechos de su ficha, mientras que el 20% restante pertenece a Unión de Santa Fe.
Un ciclo que parece cerrado
La posible salida de Zenón coincide con la disminución de su participación en el equipo. El volante no ha sumado minutos en los últimos cuatro partidos oficiales e, incluso, no fue convocado para los dos más recientes. Este panorama, sumado a su deseo de un cambio de aire -evidenciado al tomar clases de inglés-, indica que su ciclo en Boca podría estar llegando a su fin. El club es consciente de que, si el jugador se queda sin tener la vidriera necesaria, su cotización podría caer.
La situación es urgente, ya que el mercado de pases ruso cierra el 11 de septiembre. Los rumores indican que el CSKA, a pesar de haber invertido recientemente 6 millones de dólares en el brasileño Henrique Carmo, sigue interesado en Zenón. Esta urgencia podría acelerar una definición en las próximas horas.
Boca rechazó la propuesta por Blondel
Además de las negociaciones por Zenón, el Xeneize rechazó una oferta de préstamo por Lucas Blondel del Corinthians de Brasil. El club paulista buscaba una cesión con opción de compra, pero Boca consideró que el monto ofrecido era insuficiente para un jugador clave en el esquema del equipo, que además es seguido de cerca por la selección de Suiza.
