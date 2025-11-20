El Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2025 confirmaron este jueves que todas las actividades de la Feria (incluidos patios de comida, stands y espectáculos locales) quedan suspendidas debido al alerta meteorológico por vientos fuertes emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. A pesar de la suspensión preventiva, las autoridades anunciaron que la Feria se realizará íntegramente el domingo, manteniendo la validez de las entradas adquiridas para esta jornada.

La medida se tomó pasadas las primeras horas de la tarde, ante la intensificación de las ráfagas previstas para la noche y con el objetivo de garantizar la seguridad del público que asiste diariamente al predio ferial. "La prioridad es cuidar a los sanjuaninos", informaron desde la organización al explicar el cambio de programación. La reprogramación implica que la jornada de Feria de este jueves se trasladará al domingo sin modificaciones en su formato y con todas las actividades previstas originalmente.

En paralelo, los espectáculos centrales no sufrirán cambios. El show del Velódromo Vicente Chancay se realizará hoy a las 21, mientras que en el Estadio del Bicentenario la presentación de Q’Lokura, Sabroso y Euge Quevedo junto a LBC comenzará a las 21.30, tal como estaba previsto. Según las estimaciones oficiales, más de 20 mil espectadores asistirán a la noche cuartetera, cuyas entradas se encuentran agotadas desde ayer.

Además, la organización confirmó que la inauguración oficial de la FNS 2025 se realizará este viernes con la presencia del gobernador Marcelo Orrego y las autoridades provinciales, luego de que la suspensión obligara a modificar el acto protocolar programado inicialmente para hoy. El resto de la grilla artística, institucional y gastronómica se mantiene en pie según el cronograma general de la fiesta.

Con esta reprogramación, la edición 2025 de la Fiesta Nacional del Sol garantiza la realización de todas sus actividades principales, incluyendo la jornada de Feria que finalmente se concretará el domingo. Las autoridades remarcaron que la decisión busca equilibrar la seguridad del público con la continuidad de uno de los eventos más convocantes de la provincia.