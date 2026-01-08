El estado de las rutas de San Juan tras las lluvias de este jueves

En medio de las lluvias que continúan afectando distintas zonas de la provincia, la Dirección Nacional de Vialidad emitió un reporte actualizado sobre el estado de las rutas para la mañana de este jueves 8 de enero. El informe, crucial para la importante circulación vehicular de la temporada de vacaciones, indica que las principales carreteras son transitables, pero insta a los conductores a circular con máxima precaución y respetar las indicaciones del personal que trabaja en las zonas.

El reporte, actualizado a las 7:00 horas, detalla el estado de los principales corredores viales de San Juan, donde el personal de Vialidad Nacional realiza tareas de inspección y mantenimiento con guardias permanentes y campamentos móviles en alerta.

Estado de las principales rutas nacionales

Según el informe oficial, la mayoría de las rutas se encuentran transitables con precaución. Esto incluye tramos clave como la Ruta Nacional 40 (en los tramos Huaco a límite con La Rioja, y San Juan a Jáchal), la Ruta Nacional 150 (tramos Jáchal a Rodeo, y Huaco a Ischigualasto), y las rutas 20, 141, 149 y 153.

La condición "transitable con precaución" implica que la circulación es posible, pero se deben reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y estar atentos a posibles acumulaciones de agua, derrumbes menores o material suelto en la calzada, especialmente en zonas de montaña y curvas.

El Paso de Agua Negra se mantiene habilitado

En paralelo, tanto Vialidad Nacional como el Ministerio de Gobierno de la provincia confirmaron que el Paso Internacional Agua Negra (RN 150) continúa habilitado para el tránsito en su horario de verano, de 07:00 a 17:00 horas.

No obstante, el comunicado oficial reitera una advertencia importante: se recomienda a los conductores circular con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y extremar la precaución debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional realizando tareas de mantenimiento en la ruta, sumado a las condiciones climáticas adversas propias de la zona cordillerana.

Recomendaciones generales para los conductores

Ante el pronóstico de inestabilidad que continúa, las autoridades viales solicitaron a los conductores: