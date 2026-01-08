Renee Nicole Good, de 37 años, fue identificada como la mujer que perdió la vida tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Minneapolis el miércoles 7 de enero de 2026. La víctima residía con su pareja en las Ciudades Gemelas y fue atacada a escasa distancia de su hogar.

Su madre, Donna Ganger, cuestionó duramente el accionar policial manifestando: “Es una estupidez que la mataran”. Según su testimonio, su hija “probablemente estaba aterrorizada” al momento del incidente, aunque aclaró que ella no participaba en los enfrentamientos de manifestantes contra los oficiales.

Publicidad

Ganger la recordó como “un ser humano increíble”, señalando: “Renée era una de las personas más amables que he conocido. Ha cuidado de personas toda su vida. Era compasiva, cariñosa, comprensiva”. Asimismo, ante la orfandad de su nieto de 6 años, cuyo padre falleció en 2023, la abuela aseguró: “Conduciré. Volaré. Para ir a buscar a mi nieto”.

En el ámbito personal, Good era poeta, escritora y guitarrista, habiendo ganado un premio de poesía en la Universidad Old Dominion en 2020. Megan Kocher, una conocida, recordó: “Me dio té y galletas en su casa mientras hablábamos de cosas de la escuela”. Kocher también la describió como “una madre tan cálida y amorosa” y calificó el suceso como “una tragedia indescriptible”.

Publicidad

La actuación del ICE generó fuertes cruces políticos; mientras la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la tildó de “terrorista doméstico”, oradores en una vigilia rechazaron tajantemente esa etiqueta. El alcalde Jacob Frey denunció que los agentes provocaron “caos y desconfianza” en la comunidad. Finalmente, Jaylani Hussein, de CAIR-MN, resaltó: “Era una persona pacífica y actuó de acuerdo con sus principios. Murió porque amaba sus vecinos”.