Tras la agónica derrota por 3-2 ante Bournemouth, Cristian “Cuti” Romero recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje contundente a los hinchas de Tottenham, que atraviesan un momento complicado en la Premier League. “Disculpas a todos los aficionados que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando”, escribió el defensor argentino.

El zaguero no esquivó la autocrítica y señaló que los jugadores son “responsables” de la situación: “Yo soy el primero, pero seguimos enfrentándonos e intentando revertir la situación, por nosotros y por el club”. Además, hizo un llamado a la responsabilidad y cuestionó a quienes solo aparecen en los buenos momentos: “En momentos como este, deberían ser otros los que salgan a hablar, pero no lo hacen. Solo aparecen cuando las cosas van bien”.

Publicidad

El posteo de Cuti Romero.

Los Spurs atraviesan una racha complicada en la liga inglesa: solo ganaron uno de sus últimos seis partidos (ante Crystal Palace) y acumulan 27 puntos en 21 encuentros, ubicándose en el decimocuarto puesto de la Premier League. En contraste, su desempeño en la Champions League es más alentador: Tottenham se encuentra en el escalón 11 de la fase de grupos, con buenas chances de avanzar a las rondas eliminatorias.

A pesar de la situación adversa, Romero dejó un mensaje de esperanza y unidad: “Seguiremos aquí, trabajando, unidos y dándolo todo para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, tenemos que trabajar más duro y avanzar todos juntos. Juntos, será más fácil”.

Publicidad

El posteo del defensor argentino recibió rápidamente el respaldo de sus compañeros. El brasileño Richarlison respondió con un aplauso, mientras que el español Pedro Porro comentó: “Amén. A seguir hermano. Nos quedan muchas batallas”.

Con estas palabras, Romero busca no solo calmar a los hinchas, sino también motivar al plantel para afrontar lo que queda de la temporada con la mayor concentración y unidad posible.