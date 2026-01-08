Estafa telefónica a jubilado en San Juan: le robaron 14 millones

Un jubilado sanjuanino de 67 años, de apellido Conti, fue víctima de una millonaria estafa telefónica denunciada en Santa Lucía. A través de un engaño coordinado, delincuentes que fingieron ser personal bancario especializado lograron sustraerle un total de 14 millones de pesos.

El incidente se originó con una llamada desde un número con característica de Buenos Aires. Durante el contacto, un hombre se presentó con nombre y apellido y afirmó ser empleado de un banco local. Asimismo, el estafador manifestó que estaba acompañado por otro supuesto trabajador del área de 'ciberdelitos' y que ambos prestaban servicios para la tarjeta Visa.

Mediante este ardid y bajo la excusa de verificar datos, los sujetos obtuvieron las claves de acceso al home banking del afectado. Al revisar su cuenta minutos después, Conti advirtió que su ahorro de un millón de pesos había sido vaciado. La situación se agravó al notar que figuraba un préstamo por 14 millones de pesos a su nombre, el cual ya había sido transferido a un desconocido.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 5ª, lo que derivó en la intervención de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Actualmente, los investigadores mantienen la cuenta bloqueada mientras intentan rastrear el destino del dinero defraudado.