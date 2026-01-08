Obras Sanitarias informó que este jueves 8 de enero se realizarán tareas de reparación en la red cloacal en el departamento Capital. Por ende, será necesario el corte del tránsito en un sector de Avenida Libertador.

Obras Sanitarias solicita tener precaución al momento de circular. (Foto: Gabriel Flores // DIARIO HUARPE)

El ente comunicó que los trabajos estarán a cargo del personal del Departamento Servicio Cloaca y se desarrollarán sobre Avenida Libertador, en el carril norte con sentido de circulación de este a oeste, en la intersección con calle España.

Según se detalló, las tareas consistirán en la reparación de una conexión domiciliaria, reemplazando un conducto de asbesto cemento (A°C) de 100 milímetros por uno de PVC de 110 milímetros, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema.

Para la correcta ejecución de las maniobras, será necesario cortar totalmente el tránsito en el tramo afectado por un plazo estimado de dos días. Desde la empresa indicaron que la zona estará debidamente señalizada y contará con cartelería indicativa para desviar la circulación por calles alternativas.

Ante cualquier consulta o inconveniente, Obras Sanitarias puso a disposición los canales de atención 264 506 4444 y la línea gratuita 0800-222-6773. El informe corresponde al Nº 004/2026.