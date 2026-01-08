Allanaron por robo una vivienda y encontraron cocaína y marihuana

Un procedimiento policial realizado en Caucete tomó un rumbo imprevisto cuando los efectivos detectaron estupefacientes en una vivienda. La intervención, que comenzó minutos antes de las 16:00, tenía como fin original la búsqueda de artículos vinculados a una causa por robo bajo la órbita de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Al arribar al domicilio situado en el Loteo San Nicolás, el propietario autorizó la entrada de los miembros de la Comisaría 37° para que inspeccionaran las instalaciones. Si bien la requisa no permitió localizar ninguno de los elementos denunciados como robados, los uniformados se toparon con diversas sustancias prohibidas que obligaron a modificar el curso de la investigación.

Publicidad

En el sitio se concretó el secuestro de 39 gramos de marihuana, un cigarrillo de la misma planta y 5 gramos de cocaína. Ante esta situación, se dio participación inmediata al personal de Drogas Ilegales para realizar el procedimiento de rigor. Finalmente, las actuaciones correspondientes a los narcóticos fueron derivadas al Juzgado Federal, organismo que quedó a cargo de la nueva causa.