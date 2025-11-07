Después de meses de especulaciones y versiones cruzadas, Nicolás Vázquez y Dai Fernández han hecho oficial su relación con una imagen que lo dice todo. Los actores compartieron su primera fotografía juntos como pareja, eligiendo nada menos que la ciudad de Nueva York como escenario para sellar su romance ante el público.

La postal fue subida por Vázquez a sus historias de Instagram, y en ella se ve a la pareja "sonrientes y relajados". El fondo elegido para la imagen fue el icónico Radio City Music Hall, uno de los símbolos más reconocidos de la Gran Manzana.

El viaje de la pareja a Estados Unidos tiene un propósito laboral, ya que están grabando contenido promocional de Rocky, el musical. Además, Vázquez participará próximamente en la Rocky Run en Filadelfia. Sin embargo, aprovecharon su estadía para disfrutar de unos días juntos y consolidar su reciente relación. En la foto, ambos lucen looks urbanos y coordinados en negro con detalles plata: él con campera de cuero, remera blanca y gorra; y ella con pantalón y campera de estilo puffer en color negro y top blanco, mostrando un estilo casual pero moderno.

Esta publicación se ha convertido en la primera foto que Nicolás publica junto a Dai después de confirmar su vínculo. Lo más llamativo fue el momento elegido para este anuncio: la historia apareció pocas horas después de que circularan en redes sociales las imágenes de Gimena Accardi, expareja de Vázquez, junto al joven identificado como el trapero Seven Kayne. Esta coincidencia temporal no tardó en llamar la atención de los seguidores.