Grave acusación contra el Pocho Lavezzi: por qué le exigen más de $500 millones

Ezequiel "Pocho" Lavezzi enfrenta una compleja situación legal tras ser demandado laboralmente por Martín Dominichi, quien fuera su asistente personal y mano derecha por casi dos décadas.

El denunciante exige una compensación de 500 millones de pesos alegando un despido sin causa justificada. La relación, que se gestó cuando el futbolista jugaba en San Lorenzo, se rompió tras años de trabajo en los que Dominichi lo acompañó en su trayectoria internacional.

Publicidad

Sobre el origen de este vínculo, el periodista Daniel Fava explicó que el representante del jugador, el doctor Rosseto, fue quien encomendó la tarea al asistente: “Dominichi dedicó su vida a ir a dónde Lavezzi esté jugando al fútbol”.

Por su parte, Luis Bremer detalló la intensidad de aquellas jornadas: “Empezó a trabajar con él en marzo de 2005, siendo su mano derecha. Sus funciones eran: buscarlo y llevarlo al aeropuerto, coordinar que su casa estuviera en condiciones, pagar servicios, entregar o llevar cosas a amigos, familiares o novias. Buscar a los lugares en lo que jugara para asistirlo, encargar o comprar bienes…trabajaba full time”.

Publicidad

Sin embargo, el conflicto laboral tiene un trasfondo financiero previo. Según se reveló, Lavezzi había demandado a Dominichi anteriormente por un préstamo de 170 mil dólares que nunca fue devuelto. Respecto a esta deuda, Fava señaló: “Dominichi le había pedido un prestamos al Pocho Lavezzi que jamás se lo devolvió. El Pocho lo demanda… casi 170 mil dólares a devolver en marzo de 2022 y nunca lo devolvió”.

La escalada judicial incluyó múltiples intentos de cobro por parte del exjugador antes de llegar a los tribunales. El periodista concluyó: “Antes de la demanda laboral le presta este dinero, se lo pide una vez, dos tres, se lo pide, se lo pide…y en 2024 lo demanda. Hubo un contrato de mutuo y está presentado en la demanda”.