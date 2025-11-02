La foto de Nico Vázquez y su novia que enfureció a Gime Accardi

Los actores Nico Vázquez y Dai Fernández han "blanqueado que están juntos", confirmando que se están conociendo "desde otro lado". Ambos artistas se conocieron en medio del éxito profesional de la obra Rocky, donde compartían escenario. Este gran momento, sin embargo, se vive con "total felicidad" tanto en lo profesional como en lo amoroso.

El vínculo profesional se transformó en un romance "en un abrir y cerrar de ojos", poco después de que ambos hicieran públicas sus respectivas separaciones, Vázquez de Gimena Accardi y Fernández de Gonzalo Gerber.

Publicidad

La confirmación del romance se hizo evidente tras la aparición de una nueva imagen de los actores compartiendo un momento íntimo. La cuenta de Instagram de LAM (América Tv) subió la foto de la pareja disfrutando de una "salida romántica" a "luz tenue y lejos del trabajo" en la noche porteña.

En la red social, el mensaje que acompañó la foto fue: "Amor en el aire. Nico y Dai acaramelados en la noche porteña. #LAM". La imagen los muestra sentados y charlando frente a un ventanal de un restaurante. Se destaca especialmente el "cariño del actor hacia su colega, acariciando amorosamente su espalda".

Publicidad

La ex pareja de Nico Vázquez, Gimena Accardi, también se refirió a la nueva relación de su ex, afirmando que les desea "todo lo mejor, de corazón".

Accardi fue enfática al decir que nunca se le escuchará hablar mal de Nico. "Lo adoro y lo voy a adorar toda la vida; siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con quien quiera". La actriz destacó que ella y Vázquez mantienen un "vínculo hermoso, en el cual podemos charlar y comunicarnos". Añadió que Nico es una "hermosa persona" y que pasó "18 años siendo feliz con un hombre hermoso, brillante".

Publicidad

Al referirse a Dai Fernández, Accardi la describió como "un amor, divina, talentosa", y recordó que siempre fueron "muy amigos". En medio del escándalo que surgió por sospechas de infidelidad, Accardi agregó que "entiendo que en la contención, se que te podes enamorar".