La historia de Magic Kids, el canal que marcó a una generación

En 1995 llegó a los televisores de todos los hogares argentinos un canal que marcaría a toda una generación. Magic Kids fue el pionero de un formato pensado para el público más masivo de la época: los niños y adolescentes que buscaban en la hora de la merienda, o antes de ir a la escuela, una opción entretenida, fresca e innovadora.

El canal supo crear una combinación perfecta entre las producciones nacionales como: “A jugar con Hugo”, “Nivel X”, “Kito Pizzas” y “Zona Virtual”, en conjunto a la retransmisión de series de anime como: “Dragon Ball”, “Los caballeros del zodiaco”, “Sailor Moon y “Los Supercampeones”, entre otros.

El comienzo del canal se remonta a fines de 1994, de la mano de Horacio Levin, dueño de Promofilm y de su gerente Damián Kirzner. Ambos empresarios decidieron llenar el espacio que había dejado The Big Channel y decidieron embarcarse en el proyecto de hacer un canal infantil.

En un acuerdo con la compañía Pramer, Jorge Contreras, productor de documentales y programas periodísticos, fue convocado para ser el tercer mosquetero encargado de darle forma a la programación. A este equipo se sumaron Roxana Pulido, con una carrera formada en la publicidad junto con Lionel Diacovetsky.

“No había rating de cable en ese momento. Era difícil saber qué funcionaba y qué no y saber hacia dónde ir. Todos decían que Cablín (otro canal infantil de la época) era muy visto y apunté a eso, pero me di cuenta que la cosa no era tan así. Hasta propuse mi renuncia porque no tenía idea de qué hacer. Me dijeron que siguiera y entonces apunté el foco a mis hijos de 12 y 9 años. Ellos fueron mi gran secreto“, cuenta Contreras.

“A jugar con Hugo” fue la primera producción propia, dado que hasta el momento la cadena se había limitado a pasar “enlatados” las 24 horas. El programa, que hasta el día de hoy es recordado entre risas y nostalgia, proponía algo pocas veces visto: el televidente podía participar desde su casa, usando los botones del teléfono fijo como comando, mientras hablaba con la conductora, Gaby Roife.

“Desde la primera emisión fue un furor de llamados. Los chicos se desesperaban por salir al aire. Salía todos los días a las 19, era en vivo y no era sencillo. Pero enseguida tuvimos una devolución increíble porque era muy novedoso”, relata Contreras.

En septiembre del 97 se largó al aire “Nivel X”, conducido por Natalia Dim y Lionel Campoy. “Fue un programas de vanguardia”, enfatiza Damián Kirzner, productor artístico de Magic hasta 1998. “Teníamos interés en la innovación y se logró una selección de programas que funcionaron muy bien. Había una gran relación con la audiencia“.

“Para mi carrera fue tan importante como “Ritmo de la noche” o “Video match”, señala Campoy y agrega: “Creo que ese éxito tiene que ver con el momento que pasaba el país. Todavía no había una compu en cada casa y ver una pantalla en la tele era algo raro. Todo lo que pasó con ‘Nivel X’ tiene mística y hoy sigue vigente. Nos invitan mucho a eventos de tecnología y es como encontrarse con un amigo que hace mucho que no ves”

¿POR QUÉ DESAPARECIÓ MAGIC KIDS?

El éxito era tal en Argentina y algunos países limítrofes que la ambición pudo más pero el contexto económico entre 2001 y 2002 no favoreció a la inversión que buscaba que el canal fuera transmitido en toda Latinoamérica.

Como en una cadena de eventos desafortunados, el valor de los derechos de los productos se multiplicaron, la moneda nacional costaba cada vez menos y el costeo de los programas se volvió un imposible; por lo que el presupuesto se fue reduciendo, la calidad comenzó a bajar y el público, acostumbrado a otro contenido empezó a ser cada vez menor.

En diciembre de 2005 el final de Magic ya era un hecho. El canal continuó con la transmisión de algunos dibujos durante un tiempo pero en mayo de 2006 el canal dejó de emitir señal. La audiencia nunca se enteró del detrás de escena que llevó a que el canal cerrara, simplemente dejó de existir de un momento para otro.

La falta de una despedida, un cierre, o al menos algún comunicado, forman parte de esa nostalgia que hoy en día es sostenida por los fanáticos que recuerdan en redes sociales y en eventos gamers y de tecnología a uno de los mejores canales infantiles de la Argentina.

FUENTE: Clarín