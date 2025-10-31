Las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires marcaron un nuevo triunfo de la alianza La Libertad Avanza-PRO, que consolidó su poder en el distrito. La lista encabezada por Patricia Bullrich se aseguró dos bancas en el Senado, mientras que Alejandro Fargosi logró siete de las trece bancas en juego para la Cámara de Diputados. Sin embargo, el recuento definitivo podría ampliar aún más la diferencia y dejar afuera a Martín Lousteau, quien había conseguido ingresar por Ciudadanos Unidos, la versión porteña del frente Provincias Unidas.

El resultado provisorio ubicó a Lousteau en el cuarto lugar con 97.794 votos, por detrás de LLA, Fuerza Patria y el Frente de Izquierda. Pese a ello, el sistema D’Hont de reparto de bancas le permitió acceder a una de las trece diputaciones en juego. Desde la UCR de CABA celebraron el resultado y agradecieron a sus votantes por “creer en la educación, el diálogo y el consenso”.

En sus redes, Lousteau agradeció el apoyo y aseguró: “Entramos al Congreso para representar a quienes quieren equilibrio, sensatez y empatía. Vamos a seguir trabajando por una vida mejor para cada argentino y cada argentina desde donde nos toque”.

No obstante, el clima cambió en las últimas horas. Fuentes de La Libertad Avanza aseguran que existen apenas 1.411 votos de diferencia entre el octavo lugar de su lista y el escaño obtenido por el radical. Si esa diferencia se revierte, Lousteau perdería su banca y en su lugar asumiría Valeria Rodríguez Trimarchi.

El recuento definitivo se lleva adelante en la Legislatura porteña, con la participación de todas las fuerzas políticas. Desde el entorno del senador, sin embargo, se muestran confiados: “Martín está adentro. No hay ninguna duda de que va a ser diputado. La diferencia es clara y es imposible que se dé vuelta”.

En el escrutinio provisorio, La Libertad Avanza obtuvo 771.065 votos, seguida por Fuerza Patria con 439.196 y el Frente de Izquierda, con 148.438 votos, que sorprendió al quedar en tercer lugar. El resultado final, que se conocerá este viernes, definirá si el radicalismo logra conservar su único escaño o si los libertarios se imponen también en ese último asiento en disputa.