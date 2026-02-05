Un hecho de robo ocurrido en pleno microcentro sanjuanino terminó con una condena de prisión efectiva para el imputado. La Justicia resolvió que el acusado, identificado como Mario Luis Palacios, cumpla una pena de cuatro meses de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial, tras la unificación con una condena previa.

Según consta en la investigación judicial, el episodio ocurrió el 23 de diciembre de 2025, alrededor de las 11:35. El damnificado había estacionado su motocicleta sobre calle Tucumán, entre Mitre e Ignacio de la Roza, en un sector habilitado, y dejó su casco colocado sobre el rodado con el precinto de seguridad correspondiente.

Publicidad

Tras ausentarse durante unos diez minutos para realizar un trámite en el Correo Argentino, al regresar advirtió que el casco ya no se encontraba en el lugar. De inmediato dio aviso a un efectivo policial que se encontraba en las inmediaciones y aportó las características del elemento sustraído, un casco marca LS2 con diseño de dragón en tonos verdes y grises.

Con esos datos, personal policial que patrullaba la zona de la Peatonal logró identificar a un hombre que circulaba con un casco coincidente con la descripción brindada. Luego de entrevistarlo, procedieron a su aprehensión.

Publicidad

El fiscal del caso, Fernando Bonomo, ordenó iniciar el procedimiento especial de flagrancia. Finalmente, se resolvió mediante juicio abreviado condenar al imputado a tres meses de prisión efectiva en el Penal, pena que fue unificada con una condena anterior, quedando establecida una pena única de cuatro meses de prisión efectiva, con prisión preventiva y declaración de reincidencia.