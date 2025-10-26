La jornada electoral del domingo, que definió la renovación de bancas en la Legislatura provincial, concluyó con una asistencia del 71% de los ciudadanos habilitados para votar, según confirmaron las autoridades de la justicia electoral sanjuanina al finalizar el escrutinio provisorio. Esto si se compara con las Legislativas 2021, elección en la que el 74% del padrón votó, deja a la vista una caída de 3 puntos.

En números concretos, 440.784 sanjuaninos acudieron a las urnas para cumplir con su deber cívico, eligiendo a sus representantes bajo el novedoso esquema de la Boleta Única Papel. Si bien la cifra absoluta de votantes fue ligeramente superior a la de la elección legislativa de 2021 (donde votaron 427.553 personas), al analizar el porcentaje total del padrón, se evidencia el retroceso en la participación. Esto se da porque se incorporaron más votantes que hace cuatro años, ya que hace cuatro años eran 584.934 sanjuaninos habilitados para sufragar.

El 31% del padrón optó por la abstención, una cifra que obliga a una profunda reflexión sobre las causas y el debate ahora se centra en descifrar este fenómeno. Históricamente, las elecciones legislativas suelen tener una participación menor que las ejecutivas (donde se elige gobernador o presidente), pero la baja observada en San Juan es considerable.

De igual modo, existe un aliciente y es que comparado con las cifras nacionales, San Juan estuvo 5 puntos por encima, ya que cerró en un 66% de votantes que fueron a las urnas.