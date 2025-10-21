Un intento de robo a menores terminó con un detenido en la localidad de Rawson. Según informaron fuentes policiales, un joven de 18 años, identificado como Mateo Ezequiel Mateaix, abordó junto a otro individuo a dos adolescentes y les arrebató sus teléfonos celulares.

El hecho ocurrió en la vía pública, cuando los menores fueron interceptados por los sospechosos. Tras el ataque, lograron alertar a la policía, que rápidamente inició un operativo de búsqueda en la zona. Minutos después, los efectivos lograron aprehender a Mateaix, quien fue trasladado a sede policial para ser identificado y puesto a disposición del juez de turno.

Publicidad

La causa fue caratulada como “Robo modalidad arrebato en grado de tentativa” y quedó en manos de la justicia para determinar la situación procesal del acusado. El segundo involucrado, según informaron los investigadores, aún no fue localizado y continúa siendo buscado. Desde la fuerza destacaron la rápida intervención del personal policial, que permitió recuperar los teléfonos sustraídos y evitar que el hecho pasara a mayores.